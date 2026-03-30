Sezgin İğneci kimdir? Sezgin İğneci kaç yaşında, nereli?

Sezgin İğneci kimdir? Sezgin İğneci kaç yaşında, nereli?
Günümüzde girişimcilik, yalnızca ekonomik kazanç elde etmenin ötesine geçerek çevresel ve toplumsal fayda üretme ekseninde şekilleniyor. Özellikle sürdürülebilirlik odaklı iş modelleri, hem tüketici beklentilerini karşılıyor hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor. Peki, Sezgin İğneci kimdir? Sezgin İğneci kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Türkiye'de girişimcilik ekosistemi her geçen gün yeni ve çevreci fikirlerle büyürken, Ordu'dan çıkan bir başarı hikâyesi dikkat çekiyor. Turizm sektöründe yıllarca üst düzey yöneticilik yapan Sezgin İğneci, kariyerinde radikal bir değişiklik yaparak hem doğaya duyarlı hem de yenilikçi bir iş modeline imza attı.

SEZGİN İĞNECİ KİMDİR?

Sezgin İğneci, uzun yıllar turizm sektöründe üst düzey yöneticilik yapmış, müşteri deneyimi ve hizmet kalitesi konusunda önemli bir birikim edinmiş bir girişimcidir. Meslek hayatı boyunca farklı müşteri ihtiyaçlarını yakından gözlemleyen İğneci, özellikle araç temizliği konusunda yaşanan zaman ve erişim problemlerini fark ederek bu alanda yenilikçi bir çözüm geliştirme fikrine yönelmiştir.

Kariyerinde köklü bir değişiklik yapma kararı alan İğneci, yöneticilik görevini bırakarak girişimcilik yoluna adım atmıştır. Bu kararın arkasında yalnızca ticari bir hedef değil, aynı zamanda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlama isteği de bulunmaktadır. Geliştirdiği mobil susuz araç yıkama sistemiyle, klasik yöntemlere alternatif sunarak hem pratik hem de çevreci bir hizmet modeli oluşturmuştur.

SEZGİN İĞNECİ KAÇ YAŞINDA?

Sezgin İğneci 43 yaşındadır. 

SEZGİN İĞNECİ NERELİ?

Sezgin İğneci aslen Sivas’ın Koyulhisar ilçesindendir. Ancak uzun yıllardır Ordu’da yaşamaktadır ve girişimini de bu şehirde hayata geçirmiştir. Ordu’daki yaşamı ve iş tecrübesi, geliştirdiği iş modelinin temelini oluşturmuştur. 

Dilara Yıldız
