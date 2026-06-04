Sevdiğim Sensin final mi yapıyor, bitiyor mu? Sevdiğim Sensin sezon finali mi yaptı?

Televizyon izleyicilerinin gündeminde yer alan Sevdiğim Sensin hakkında final iddiaları dikkat çekiyor. "Sevdiğim Sensin bitiyor mu?" ve "Sevdiğim Sensin sezon finali mi yaptı?" soruları son günlerde en çok aratılan konular arasında yer alırken, dizinin geleceğine ilişkin gelişmeler merak ediliyor. İşte Sevdiğim Sensin'in yayın durumu ve final kararına ilişkin detaylar.

SEVDİĞİM SENSİN SEZON FİNALİ Mİ YAPIYOR?

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sevdiğim Sensin, sezon finali bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ay Yapım imzasını taşıyan ve yönetmenliğini Gökçen Usta'nın üstlendiği yapım, heyecan dolu gelişmelerin yaşanacağı 15. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünde karakterlerin geçmişleriyle yüzleşmesi ve beklenmedik olaylar dikkat çekecek.

Sevdiğim Sensin'in sezon finali bölümü 4 Haziran Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayınlanacak. Dizinin yeni bölümü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.

Sezon finalinde yaşanacak sürpriz gelişmeler nedeniyle dizinin takipçileri yeni bölümü büyük bir merakla bekliyor.

DİCLE ABLASININ KİM OLDUĞUNU ÖĞRENİYOR

Yeni bölümde Dicle, yıllardır özlemini çektiği ablasının kim olduğunu sonunda öğreniyor. Ancak Feride'nin geçmişini hatırlamıyor olması, Dicle'nin önündeki en büyük engellerden biri olarak karşısına çıkıyor.

Feride'nin geçmişiyle yüzleşmek istememesi ve mesafeli tavırları da Dicle'nin işini daha da zorlaştırıyor.

FERİDE'NİN GEÇMİŞİYLE İLGİLİ ŞOK GELİŞME

Feride, geçmişine dair önemli bir bilgiye ulaşırken, yaşadıklarıyla ilgili yeni gerçekleri de öğreniyor. Ancak ortaya çıkan sırlar yalnızca onun hayatını değil, kurtarılması gereken başka insanların kaderini de etkiliyor.

Bu süreçte Dicle, Erkan ve Tahir, Feride'ye destek olurken kendilerini büyük bir tehlikenin içinde buluyor. Beklenmedik bir kişinin müdahalesi ise olayların seyrini değiştiriyor.

NİLÜFER VE CİVAN ZOR BİR KARARLA KARŞI KARŞIYA

Sezon finalinde Nilüfer ve Civan cephesinde de dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. İkili, herkesten gizli kurdukları ortak hayalin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyor.

Aşkları için ilk kez aynı hedefte buluşan çift, hayat tarzları ve dünyalarının farklılığı nedeniyle önemli bir sınav veriyor.

KÖY YOLCULUĞU HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK

Feride'nin hafızasını geri kazanabilmesi için Dicle, Erkan, Feride ve Civan birlikte köye doğru yola çıkıyor. Bu yolculuk sırasında hem geçmişin sırları ortaya çıkmaya başlıyor hem de karakterler arasındaki ilişkiler yeni bir boyut kazanıyor.

Özellikle Erkan ve Dicle'nin birbirlerine daha yakınlaşması, bölümün dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alıyor.

FERMAN HESAPLAŞMA İÇİN KÖYE GİDİYOR

Öte yandan Ferman, öğrendiği sürpriz bir gerçeğin ardından yarım kalan hesabını kapatmak için köye gidiyor. Ancak bu kez karşısında hiç beklemediği biri bulunuyor.

Sevdiğim Sensin sezon finali bölümü, ortaya çıkacak sırlar, yüzleşmeler ve sürpriz gelişmelerle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.