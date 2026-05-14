Sevdiğim Sensin final mi yapacak, Sevdiğim Sensin sezon finali ne zaman?

Ekranların dikkat çeken yapımları arasında yer alan “Sevdiğim Sensin” için final ve sezon finali iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Özellikle sosyal medyada yayılan söylentilerin ardından “Sevdiğim Sensin sezon finali ne zaman?” sorusu arama motorlarında öne çıktı. Dizinin geleceğiyle ilgili resmi açıklama beklenirken, izleyiciler yeni bölüm detaylarını yakından takip ediyor.

SEVDİĞİM SENSİN’İN SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU

Star TV ekranlarında yayınlanan ve geniş izleyici kitlesine ulaşan “Sevdiğim Sensin” dizisinin sezon finali tarihi netleşti. Başrollerinde Helin Kandemir ile Aytaç Şaşmaz’ın yer aldığı Ay Yapım imzalı dizi, 4 Haziran Perşembe günü sezon arası verecek. Reytinglerde dikkat çeken yapımın sezon finali bölümü şimdiden merak konusu oldu.

REYTİNG REKORTMENİ DİZİDE SÜRPRİZ AYRILIK

Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken dizide beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Birsen Altuntaş’ın haberine göre dizide Burçin karakterine hayat veren Elçin Zehra İrem, sezon finalinde ekibe veda edecek.

SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Dizinin sezon finali bölümünde yaşanacak gelişmeler sosyal medyada şimdiden gündem olmaya başladı. Özellikle Burçin karakterinin hikâyeden nasıl ayrılacağı izleyiciler tarafından merak edilirken, yeni bölümde duygusal sahnelerin ön planda olacağı konuşuluyor.

YENİ SEZON İÇİN BEKLENTİ ARTTI

“Sevdiğim Sensin” dizisinin sezon finali kararının ardından gözler yeni sezon planlarına çevrildi. Dizinin yeni sezonda nasıl bir hikâyeyle geri döneceği ve kadroya yeni oyuncuların dahil olup olmayacağı ise şimdiden merak edilen konular arasında yer aldı.