Sevdiğim Sensin Dicle öldü mü, diziden ayrıldı mı?

Dizinin sevilen karakteri Dicle'nin ölüp ölmediği merak edildi. İzleyiciler, Dicle'nin öldüğü yönündeki spekülasyonlarla şok yaşadı. Detaylar...

SEVDİĞİM SENSİN DİCLE ÖLDÜ MÜ?

6. bölüm özeti şöyledir: Aldur ailesi dışında kimsenin bilmediği Dicle ve Erkan evliliği, Tahir aracılığıyla basına sızdırılır ve kısa sürede tüm ülkeye yayılır. Bu haber Burçin için hayatının en büyük şokudur. Dicle ise Erkan'ın imzalattığı belgenin boşanma kağıdı olduğunu öğrenince yıkılır. Kandırılmış olmanın acısıyla gururu incinir, onuru kırılır. Artık o da bu evliliği bir an önce bitirmeye kararlıdır ve Aldur ailesine hiçbir zorluk çıkarmayacaktır.

Erkan bir yandan haberi sızdıranı bulmaya çalışırken, bir yandan da Burçin'e gerçeği anlatıp aralarını düzeltmeye çalışır. Ancak bu kez şart koyan Burçin'dir. Nişanın hemen yapılmasını ve tüm ülkeye "esas gelinin" kendisi olduğunu göstermeyi ister. Bunun gerçekleşmesi için de Dicle'nin nişan gecesinde evliliğin formalite olduğunu açıklaması gerekir.

Magazin kameralarının gölgesinde gerçekleşen nişan töreni, Dicle'nin herkesi şaşırtan açıklamasıyla bambaşka bir boyut kazanır. Dicle'nin hayat hikayesi herkesin içine işler; evliliğin mecburi olduğunu söylediği anlar ise kendi kalbini paramparça eder. Gecenin sonunda Dicle'nin kendi hayatı adına aldığı beklenmedik karar, Erkan'ın içine düşen huzursuzluğun başlangıcı olur.

Dizinin sevilen karakteri Dicle'nin ölüp ölmediği henüz belirsizliğini koruyor. Yeni bölümde Dicle karakterinin akıbeti belli olacak.