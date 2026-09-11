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Sevdiğim Sensin 16. bölüm Full HD izle! Star TV Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle!

Sevdiğim Sensin 16. bölüm Full HD izle! Star TV Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle!
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Sevdiğim Sensin, 16. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Erkan'ın tutuklanması ve Ferman'ın sağlık durumuyla ilgili yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Peki, Sevdiğim Sensin 16. bölüm nereden izlenir? Star TV Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle! Sevdiğim Sensin 16. bölüm Full HD izle! Detaylar haberimizde.

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Sevdiğim Sensin, 16. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Erkan'ın tutuklanmasının ardından Ferman'ın sağlık durumu ve Aldur ailesinin yaşadığı gelişmeler öne çıkıyor. Peki,  Sevdiğim Sensin 16. bölüm nereden izlenir? Star TV Sevdiğim Sensin son bölüm tek parça izle! Detaylar...

SEVDİĞİM SENSİN 16. BÖLÜM ÖZETİ

Sevdiğim Sensin'in 16. bölümünde Erkan, Ferman'ın vurulmasını üstlenmesinin ardından tutuklanıyor ve İstanbul'da mahkemeye çıkarılıyor. Erkan'ın tutuklu yargılanmasına karar verilmesiyle birlikte yaşananların seyri değişiyor.

Dicle ise bir yandan Erkan'ın tutuklanmasının yarattığı gelişmelerle karşı karşıya kalırken diğer yandan Ferman'ın sağlık durumuyla mücadele etmek zorunda kalıyor. Ferman'ın durumu kritik olarak aktarılırken, hayatta kalabilmesi için acilen böbrek nakline ihtiyaç duyuyor. Ferman'ın İstanbul'a getirilmesiyle birlikte tüm dikkatler uygun böbrek donörünün bulunmasına çevriliyor.

SEVDİĞİM SENSİN 16. BÖLÜM FULL HD İZLE!

Sevdiğim Sensin'in 16. bölümü, Erkan'ın Ferman'ın vurulmasını üstlenmesinin ardından tutuklanmasıyla başlayan gelişmeleri ekrana taşıyor. Ferman'ın böbrek nakline ihtiyaç duyması ve Aldur ailesinin uygun donör bulmak için verdiği mücadele bölümün öne çıkan gelişmeleri arasında yer alıyor.

SEVDİĞİM SENSİN 16. BÖLÜM FULL HD İZLE!

STAR TV SEVDİĞİM SENSİN SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdiğim Sensin'in son bölümünde Erkan'ın tutuklanmasının ardından Aldur ailesinin yaşadığı gelişmeler işleniyor. Ferman'ın İstanbul'daki hastaneye nakledilmesiyle birlikte aile, uygun böbrek donörü bulmak için harekete geçiyor.

Tahir ise Erkan'ın tutuklu bulunmasını şirketin başına geçme planı için kullanırken, Feride Öğretmen'in Dicle'nin ablası Derya olduğunu öğreniyor. Erkan'ın Ferman'ı Derya'yı korumak için vurduğuna inanan Tahir, olayların arkasındaki gerçeği henüz bilmiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
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