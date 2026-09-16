Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'te ilk bölümün ardından gözler 3. bölüme çevrildi. Sevdan Bir Ateş 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak soruları gündemde yer alırken, izleyiciler Mirza'nın yeğeni Kerem'i bulmasının ardından yaşanacak gelişmeleri araştırıyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımlarının Show TV'nin resmi kanallarından paylaşılması bekleniyor.

SEVDAN BİR ATEŞ NEREDEN İZLENİR?

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, yayın hayatına başlamasıyla birlikte izleyicilerin dikkatini çekti. Mirza'nın geçmişiyle yeniden yüzleşmesini ve ailesiyle yaşayacağı zorlu mücadeleyi konu alan diziyi takip etmek isteyenler, “Sevdan Bir Ateş nereden izlenir?”, “Sevdan Bir Ateş canlı izleme linki var mı?” ve “Sevdan Bir Ateş hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Sevdan Bir Ateş, Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşuyor.

SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU NEDİR?

Sevdan Bir Ateş, hayatını yeniden kurmaya hazırlanan Mirza'nın beklenmedik gelişmelerin ardından geçmişiyle karşı karşıya kalmasını anlatıyor. Destan ile evlenmeye hazırlanan Mirza'nın yedi aylık yeğeni Kerem'in kaçırılması, tüm planlarını altüst ediyor.

Yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza, burada yedi yıldır kayıp olan Leyla'yı ve onun 6 yaşındaki kızı Hüma'yı buluyor. Kerem'i kurtarmanın yanı sıra Leyla ve Hüma'yı da Suriye'den çıkarmaya çalışan Mirza, zorlu bir yolculuğa girişiyor.

Mirza'nın Kapadokya'ya dönmesiyle birlikte asıl mücadele başlıyor. Ailesinin karşısında yeni bir sınav veren Mirza, geçmişte yaşananların gölgesinde hem ailesiyle hem de kendi duygularıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Mirza’ya geçmişte yaşananların gerçek yüzünü anlatmak isteyen Leyla’nın, “Üç gün sonra sana her şeyi anlatacağım” sözlerine Mirza’nın “Yarın düğünüm var” cevabını vermesi, Leyla’yı beklemediği bir gerçekle karşı karşıya bırakıyor.

Mirza’nın evleneceğini öğrenmesinin ardından Leyla’nın gitmeyi seçtiği anlar dikkat çekerken, düğüne gelen gizemli kişi ise fragmanın en çok merak uyandıran anlarından biri oluyor. Leyla, Mirza’ya gerçekleri anlatabilecek mi? Düğüne gelen gizemli kişi kim ve gelişi neleri değiştirecek?

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar yer alıyor. Mirza Kozaklı karakterini Murat Ünalmış canlandırırken, Leyla Kızılırmak karakterine Özge Özacar hayat veriyor. Sevdan Bir Ateş'in oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin ve Okday Korunan da bulunuyor.

Dizide yer alan oyuncular ve karakterleri şöyle:

• Murat Ünalmış – Mirza Kozaklı

• Özge Özacar – Leyla Kızılırmak

• Gökçe Eyüboğlu – Mihre Kozaklı

• Sitare Akbaş – Destan Kızılırmak

• Taner Rumeli – Yaman Ganioğlu

• Sezin Bozacı – Macide Kızılırmak

• Yeşim Gül – Vuslat Kozaklı

• İsmail Hakkı – Cici

• Beyti Engin – İrfan

• Okday Korunan – Çakır

SEVDAN BİR ATEŞ 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevdan Bir Ateş'in ilk bölümünün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İzleyiciler, “Sevdan Bir Ateş 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 3. bölüm fragmanının yayın durumu, Show TV'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.