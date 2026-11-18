Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'te ilk bölümün ardından gözler 12. bölüme çevrildi. Sevdan Bir Ateş 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak soruları gündemde yer alırken, izleyiciler Mirza'nın yeğeni Kerem'i bulmasının ardından yaşanacak gelişmeleri araştırıyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımlarının Show TV'nin resmi kanallarından paylaşılması bekleniyor.

SEVDAN BİR ATEŞ NEREDEN İZLENİR?

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş, yayın hayatına başlamasıyla birlikte izleyicilerin dikkatini çekti. Mirza'nın geçmişiyle yeniden yüzleşmesini ve ailesiyle yaşayacağı zorlu mücadeleyi konu alan diziyi takip etmek isteyenler, “Sevdan Bir Ateş nereden izlenir?”, “Sevdan Bir Ateş canlı izleme linki var mı?” ve “Sevdan Bir Ateş hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Sevdan Bir Ateş, Show TV ekranlarından izleyiciyle buluşuyor.

SEVDAN BİR ATEŞ KONUSU NEDİR?

Sevdan Bir Ateş, hayatını yeniden kurmaya hazırlanan Mirza'nın beklenmedik gelişmelerin ardından geçmişiyle karşı karşıya kalmasını anlatıyor. Destan ile evlenmeye hazırlanan Mirza'nın yedi aylık yeğeni Kerem'in kaçırılması, tüm planlarını altüst ediyor.

Yeğenini bulmak için Halep'e giden Mirza, burada yedi yıldır kayıp olan Leyla'yı ve onun 12 yaşındaki kızı Hüma'yı buluyor. Kerem'i kurtarmanın yanı sıra Leyla ve Hüma'yı da Suriye'den çıkarmaya çalışan Mirza, zorlu bir yolculuğa girişiyor.

Mirza'nın Kapadokya'ya dönmesiyle birlikte asıl mücadele başlıyor. Ailesinin karşısında yeni bir sınav veren Mirza, geçmişte yaşananların gölgesinde hem ailesiyle hem de kendi duygularıyla mücadele etmek zorunda kalıyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar yer alıyor. Mirza Kozaklı karakterini Murat Ünalmış canlandırırken, Leyla Kızılırmak karakterine Özge Özacar hayat veriyor. Sevdan Bir Ateş'in oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Taner Rumeli, Sezin Bozacı, Yeşim Gül, İsmail Hakkı, Beyti Engin ve Okday Korunan da bulunuyor.

Dizide yer alan oyuncular ve karakterleri şöyle:

• Murat Ünalmış – Mirza Kozaklı

• Özge Özacar – Leyla Kızılırmak

• Gökçe Eyüboğlu – Mihre Kozaklı

• Sitare Akbaş – Destan Kızılırmak

• Taner Rumeli – Yaman Ganioğlu

• Sezin Bozacı – Macide Kızılırmak

• Yeşim Gül – Vuslat Kozaklı

• İsmail Hakkı – Cici

• Beyti Engin – İrfan

• Okday Korunan – Çakır

SEVDAN BİR ATEŞ 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevdan Bir Ateş'in ilk bölümünün ardından gözler yeni bölüm fragmanına çevrildi. İzleyiciler, “Sevdan Bir Ateş 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 12. bölüm fragmanının yayın durumu, Show TV'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebilir.

SEVDAN BİR ATEŞ HANGİ KANALDA?

Sevdan Bir Ateş, Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölümleri yayın günü ve saatinde Show TV üzerinden izlenebilir. Diziyi internetten takip etmek isteyen izleyiciler de resmi yayın seçeneklerini değerlendirebilir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla’nın yedi yıl boyunca saklamak zorunda kaldığı korkunç gerçekler, Kozaklı Konağı’nda taş üstünde taş bırakmayacak bir hesaplaşmanın fitilini ateşler! Sevdiği kadının ve kızının yaşadığı cehennemi öğrenen Mirza, hayatının en ağır yüzleşmesini yaşarken öfkesini artık hiçbir şey durduramayacaktır.Leyla, yıllardır kendisine yaşatılanların hesabını sormak için Vuslat’ın karşısına dikilir. Ancak bu kez yalnız değildir! Mirza’nın bütün aileyi sarsacak kararıyla Kozaklı Konağı’nda roller değişir. Dün hükmedenler bugün kapı dışarı edilirken, konaktan kovulanlar darmadağın olur, dört bir yana savrulur. Bir zamanlar Leyla’ya hayatı dar edenler şimdi kendilerine sığınacak bir kapı ararken, Leyla için yeni bir hayatın kapıları aralanır.Ne var ki geçmiş, Leyla’nın peşini bırakmaya niyetli değildir. Öldüğünü sandığı Nasim’in intikam için geri dönmesiyle yıllardır kaçmaya çalıştığı korkuları yeniden canlanır ve her şey bir kez daha kâbusa dönüşür. Mirza, Leyla ve Hüma’yı korumak için savaşırken Nasim’in kurduğu ölümcül tuzak, onları korkunç bir sona sürükleyecektir. Üstelik bu kez Nasim’in hedefinde yalnızca Leyla yoktur!

YENİ BÖLÜMDE NEELR OLACAK?

. Nasim, elleri ve ayakları bağlı Leyla’yı bir daha Hüma’yı göremeyeceğini söyleyerek tehdit ediyor. Faysal ise Halep yolunu açması için Vuslat’a şantaj yapıyor. Telefonundaki görüntüleri gösteren Faysal’ın “Ya Halep’e giden yolu açarsın ya da bütün Kapadokya senin kocanı nasıl öldürdüğünü naklen izler” sözleri Vuslat’ı şok ediyor. Tanıtımın finalinde Mirza ve adamları gece karanlığında merdivenleri hızla inerken “Nasim!” diye bir haykırış duyuluyor. Leyla’nın Nasim’e söylediği “Köşeye sıkıştın. Bitti” sözleri ise akıllara tek bir soru getiriyor: Mirza, Hüma’ya verdiği sözü tutabilecek mi?