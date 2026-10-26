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Sevdam Karadeniz final mi olacak? Sevdam Karadeniz neden final yapıyor?

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Sevdam Karadeniz final mi olacak? Sevdam Karadeniz neden final yapıyor?
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NOW ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisinin ekran macerasına ilişkin gelişmeler izleyicilerin gündemine geldi. Dizinin final yapıp yapmayacağı, ekranlara veda edeceği bölüm ve final kararının gerekçesi merak konusu oldu. Peki, Sevdam Karadeniz final mi olacak? Sevdam Karadeniz neden final yapıyor? Detayla haberimizde.

Now ekranlarında yayınlanan Sevdam Karadeniz dizisi, erken final kararıyla gündeme geldi. Meltem Akçöl ve Erdem Adilce'nin başrollerini paylaştığı yapımın dördüncü bölümüyle ekran macerasını tamamlaması bekleniyor. Dizinin takipçileri, Sevdam Karadeniz final tarihini ve erken final kararının nedenini araştırıyor. Peki, Sevdam Karadeniz final mi olacak, neden final yapıyor? Sevdam Karadeniz kaçıncı bölümde bitecek? Detaylar...

SEVDAM KARADENİZ FİNAL Mİ OLACAK?

Now ekranlarında 12 Ekim 2026 tarihinde yayın hayatına başlayan Sevdam Karadeniz dizisi için erken final kararı alındığı basına yansıdı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre yapım, dördüncü bölümüyle ekranlara veda edecek.

Dizinin mevcut yayın takviminde değişiklik olmaması halinde final bölümünün 2 Kasım 2026 Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. Ancak final tarihine ilişkin kanalın resmî yayın akışından yapılacak duyuruların takip edilmesi gerekiyor.

SEVDAM KARADENİZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Sevdam Karadeniz dizisinin erken final kararında, ilk bölümlerde elde edilen reyting sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının etkili olduğu belirtiliyor. 12 Ekim'de yayınlanan ilk bölümün ardından dizinin izlenme oranlarında ikinci bölümde düşüş yaşandığı bildirildi.

Pazartesi akşamları yayınlanan yapım, aynı yayın kuşağında farklı dizilerle rekabet etti. Reyting performansının final kararında etkili olduğu değerlendirilse de kanal veya yapım şirketi tarafından kararın gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenle düşük reytingler, kararın kesinleşmiş tek nedeni olarak değerlendirilmemeli.

SEVDAM KARADENİZ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPACAK?

Basına yansıyan bilgilere göre Sevdam Karadeniz dizisinin dördüncü bölümde final yapması bekleniyor. Mevcut yayın takvimi değişmezse dizinin son bölümü 2 Kasım 2026 Pazartesi akşamı ekrana gelecek. Final tarihiyle ilgili olası değişiklikler için NOW'ın güncel yayın akışının takip edilmesi gerekiyor.

SEVDAM KARADENİZ KONUSU NE?

Trabzon'da çekilen ve Mia Yapım imzası taşıyan Sevdam Karadeniz, Karadeniz'in iki köklü ailesi Alazlılar ile Yeniceliler arasındaki geçmişe dayanan düşmanlığı konu alıyor. Dizide, aileler arasındaki husumetin ortasında kalan Kuzey ve Zeyşan'ın hikâyesi anlatılıyor. İki karakterin mecburiyetten yaptıkları evliliğin aşka dönüşmesi, yapımın ana hikâyesini oluşturuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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