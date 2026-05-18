Türk halk müziğinin sevilen isimlerinden Sevcan Orhan, özel hayatıyla yeniden magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Uzun yıllardır müzik kariyeriyle dikkat çeken sanatçının, Görkem Duman ile aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandığı öğrenildi. Çiftin eylül ayında evlilik planı yaptığı bilgisi kamuoyuna yansıdı. Peki, Sevcan Orhan'ın ilk eşi kimdir? Sevcan Orhan'ın eski eşi kimdir, kaç kere evlendi, çocuğu var mı? Detaylar...

SEVCAN ORHAN'IN İLK EŞİ KİMDİR?

Sevcan Orhan, 2006 yılında bağlama sanatçısı Ümit Yılmaz ile evlenmiştir. Sanat camiasında tanıştığı Ümit Yılmaz ile yaptığı evlilik, sanatçının kamuoyuna yansıyan ilk ve tek resmi evliliği olarak bilinmektedir.

Ancak çiftin evliliği uzun sürmemiştir. Yaklaşık iki yıl süren birliktelik, 2008 yılında sona ermiştir. Boşanmanın ardından Sevcan Orhan, özel hayatını daha gözlerden uzak yaşamayı tercih etmiştir.

Sanatçının adı ilerleyen yıllarda bazı isimlerle anılmıştır. Özellikle eski futbolcu ve teknik direktör Hasan Şaş ile yaşadığı ilişki uzun süre magazin gündeminde yer almıştır. İkilinin bir dönem nişanlandığı ve ilişkilerini kamuoyundan uzak sürdürdüğü biliniyor.

Bunun yanı sıra yazar ve senarist Gökhan Dağıstanlı ile de bir ilişki yaşadığı yönünde haberler basına yansımıştır. Ancak bu ilişkiler hakkında sanatçı tarafından yapılmış resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

SEVCAN ORHAN'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Sevcan Orhan’ın bilinen bir çocuğu bulunmamaktadır.

GÖRKEM DUMAN SEVCAN ORHAN

Son günlerde magazin ve sosyal medya gündeminde öne çıkan gelişmelerden biri de Görkem Duman ile Sevcan Orhan arasındaki ilişki oldu.

Edinilen bilgilere göre çift, aile arasında gerçekleştirilen sade bir törenle nişanlandı. Yakın çevrelerinin katıldığı törende çiftin mutluluğu dikkat çekti. Ayrıca ikilinin eylül ayında evlenmeyi planladığı belirtildi.