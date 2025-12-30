Türk müziğinin güçlü yorumcularından biri olan Sevcan Orhan, hem sahne performansları hem de televizyon programlarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip. Peki, Sevcan Orhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevcan Orhan evli mi? Detaylar...

SEVCAN ORHAN KİMDİR?

16 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Sevcan Orhan, Türkiye'nin sevilen Türk Halk Müziği sanatçılarından biridir. Müzik yolculuğuna küçük yaşlarda babasından aldığı bağlama dersleriyle başlayan Orhan, kısa sürede müzik yeteneğini geliştirmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Ses Eğitimi Bölümü mezunu olan sanatçı, klasik eğitimini aldığı konservatuvar sayesinde hem sahne performansında hem de müzik yorumlarında derin bir teknik donanıma sahiptir.

Profesyonel müzik kariyerine 2000 yılında çıkardığı "Nenni Bebek" albümüyle başlayan Sevcan Orhan, hem çocuklar hem de yetişkinler için özel projelerde yer almıştır. Müzikal yolculuğu boyunca Anadolu'nun farklı yörelerinden derlenen türkülerle geniş bir repertuar oluşturmuş ve halk müziğini modern dinleyiciye ulaştırmayı başarmıştır.

SEVCAN ORHAN KAÇ YAŞINDA?

Sevcan Orhan, 16 Ağustos 1982 doğumlu olduğuna göre, 2025 itibarıyla 43 yaşındadır.

SEVCAN ORHAN NERELİ?

Sevcan Orhan, İstanbul doğumlu olsa da kökleri Erzincan'ın Çayırlı ilçesine bağlı Yeşilyaka köyüne uzanmaktadır.

SEVCAN ORHAN EVLİ Mİ?

Sevcan Orhan'ın özel hayatı sanatçı kişiliği kadar merak edilmektedir. Ancak verdiğiniz bilgiler arasında doğrudan evlilik durumu ile ilgili ayrıntı bulunmamaktadır. Sanatçının müzik ve televizyon kariyerine odaklandığı bilinmektedir ve özellikle TRT Müzik'te yayımlanan "Tatlı Dile Güler Yüze" ve Star TV'de yayınlanan "Alişan ile Sevcan" programlarıyla televizyon ekranında da geniş kitlelere ulaşmıştır.