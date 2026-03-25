Ses sistemi SON DAKİKA! Ses sistemi cezası kalktı mı?

Trafik güvenliğini güçlendirmek ve kamu huzurunu korumak amacıyla yapılan yeni düzenlemeler, 27 Şubat 2026 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle araçlarda kullanılan standart dışı ses sistemleri ve yüksek sesle müzik dinlenmesi konusunu daha sıkı denetim altına alan bu düzenlemeler, hem çevreyi korumayı hem de sürücülerin dikkat dağınıklığını önlemeyi hedefliyor. Peki, ses sistemi cezası kalktı mı? Ses sistemi cezası ne kadar? Detaylar haberimizde.

SES SİSTEMİ SON DAKİKA!

Yetkililer, yüksek sesle müzik dinlemenin yalnızca çevreyi rahatsız etmekle kalmadığını, aynı zamanda sürücünün trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye attığını vurguluyor. Yapılan yeni düzenlemeler, trafik cezalarını artırırken denetim mekanizmalarını da güçlendirdi.

SES SİSTEMİ CEZASI KALKTI MI?

Son gelen bilgilere göre, araçlarda yüksek sesle müzik dinleme veya standart dışı ses sistemleri kullanımı nedeniyle uygulanan cezalar ertelenmedi. 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren yeni Karayolları Trafik Kanunu değişiklikleri, cezaları hem ağırlaştırdı hem de kademeli bir yaptırım sistemi getirdi.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 72. Maddesi uyarınca, araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde yüksek sesle müzik dinlemek veya yönetmeliğe aykırı ses cihazları kullanmak yasaktır. Denetimler artık sadece polis tutanağı ile sınırlı kalmıyor; EDS kameraları ve desibel ölçüm cihazları da delil olarak kabul ediliyor.

Yeni düzenlemeye göre:

Cezayı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde öderseniz %25 erken ödeme indirimi uygulanıyor.

Aracın teknik şartlara uygun hale getirilmemesi durumunda araç trafikten men edilebilir.

ARAÇLARDA SES SİSTEMİ CEZASI NE KADAR?

2026 düzenlemesine göre, araçlarda yüksek sesle müzik dinlemek veya standart dışı ses sistemi bulundurmak ciddi mali yaptırımlara tabii:

Standart ses sistemleri ile çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik dinlemenin cezası: 3.000 TL

Sonradan eklenen amfi, devasa hoparlörler veya yönetmeliğe aykırı cihazların bulundurulması ve kullanılması: 21.000 TL ve 30 gün trafikten men

Aracın tekrar trafiğe çıkabilmesi için standart dışı ses sistemlerinin sökülmesi zorunludur.

Önemli bir ayrıntı: standart dışı cihazları sadece bulundurmak bile suç sayılıyor. Yani cihaz kapalı olsa dahi teknik bir aykırılık tespit edilirse 21.000 TL ceza uygulanabiliyor. Orijinal (OEM) multimedya ve ses sistemleri bu kapsamın dışında.

TEKRARLAYAN İHLALLERDE YAPTIRIM

Yeni düzenleme, bir yıl içinde 3 veya daha fazla ihlal durumunda uygulanacak ek yaptırımları da belirledi:

Her ihlal için 20.000–21.000 TL bandında para cezası

Sürücü belgesine her seferinde 30 gün süreyle el konulması

Bu düzenlemeler, özellikle trafik güvenliğini artırmayı ve kamu huzurunu korumayı hedefliyor.

DEZENFORMASYON VE YANLIŞ BİLGİLER KONUSUNDA UYARI

Yetkililer, yeni düzenlemeler hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgi paylaşan sosyal medya hesapları ve içerik üreticilerine yönelik adli ve idari işlem başlatılacağını açıkladı.

27 Şubat 2026'da Resmî Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu değişikliği ile ilgili asılsız bilgilerin sistematik şekilde paylaşılması tespit edildi. Özellikle "araç içi telefon tutacağı yasak", "makyaj yapan sürücüye ceza" gibi dezenformasyonlar yayılmakta ve bazı içerik üreticileri bu bilgileri korku odaklı etkileşim ve gelir elde etmek amacıyla kullanıyor.

Yetkililer, vatandaşların yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almasını öneriyor.