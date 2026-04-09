Ses sistemi, multimedya ekran SON DAKİKA! Ses sistemi ve multimedya ekran yasağı kalktı mı? APP plaka yasak mı?

Yeni trafik düzenlemesi ile multimedya ekran ve ses sistemlerinde esneklik sağlanacağı açıklandı. Düzenleme Nisan sonuna kadar çıkacak ve mevcut kafa karışıklığını gidermeyi hedefliyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için yasaklarda esnekliğe gidilecek ve sürücülere sürüş güvenliğini etkilemeyen donanımlarda kullanım hakkı tanınacak. Peki, Ses sistemi ve multimedya ekran yasağı kalktı mı? APP plaka yasak mı? Detaylar haberimizde.

SES SİSTEMİ, MULTİMEDYA EKRAN SON DAKİKA!

Yeni trafik düzenlemesi kapsamında araçlardaki ses sistemleri için esneklik sağlanacak. Araçların orijinal hoparlörleri yerine yüksek desibelli hoparlörlerin takılmasına izin verilecek. Ancak bagaj veya farklı noktalara ekstra ses üretmek amacıyla takılan subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlara izin verilmeyecek. Bu düzenleme, araç sahiplerine sürüş güvenliğini etkilemeyecek şekilde ses sistemlerini kişiselleştirme imkânı sunuyor.

Yeni trafik düzenlemesiyle birlikte, araçlarda eller serbest navigasyon ve telefon kullanımını sağlayan multimedya ekranların yasaklanması söz konusu olmayacak. Sürüş ve trafik güvenliğini etkilemeyen durumlarda ekran kullanımında esneklik sağlanacak. Ancak araç seyir hâlindeyken ekranlarda video oynatılmasına izin verilmeyecek. Araç muayene istasyonları ve trafik denetleme noktalarında multimedya ekran kontrol edilecek; kurallara uymayan ekranlara ceza uygulanacak.

SES SİSTEMİ CEZASI KALKTI MI?

Yeni yönetmelik ile araçlardaki ses sistemlerine getirilen cezalar konusunda esneklik sağlanacak. Orijinal hoparlörler dışındaki yüksek desibelli hoparlörlerin takılmasına müsaade edilecek, ancak araç içinde ekstra ses üreten subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlara izin verilmeyecek. Bu sayede mevcut ses sistemi cezaları kaldırılmış olacak.

MULTİMEDYA EKRAN YASAĞI KALKTI MI?

Yeni trafik düzenlemesine göre multimedya ekranların yasaklanması söz konusu olmayacak. Araçlarda eller serbest navigasyon ve telefon kullanımını sağlayan multimedya ekranlar serbest olacak. Tek kısıtlama, araç seyir hâlindeyken video oynatımına izin verilmemesi olacak. Böylece ekranların konumu fark etmeksizin sürücülere kullanım esnekliği tanınacak.

APP PLAKA SON DURUM

Kamuoyunda “APP plaka” olarak bilinen plakalar konusunda önceki basımlar kullanılmaya devam edecek. Plakalar iptal edilmeyecek ve ceza uygulanmayacak. Ancak şoför odalarına, plaka basımlarını uygun hâle getirmeleri için 1 Ocak 2027’ye kadar süre tanınacak. Bu süre içinde şartları sağlamayan odaların plaka basma yetkisi 6 aylığına iptal edilecek, vatandaş mağduriyet yaşamaması için yetki başka bir odaya devredilecek. 6 ay içinde uygun şartları sağlayan odalara yetkileri geri iade edilecek.