Trafik denetimleriyle ilgili gelişmeleri takip eden sürücüler, "Ses sistemi bulundurma cezası kalktı mı?" sorusuna yanıt arıyor. Araçlarda kullanılan ses sistemlerine yönelik iddiaların ardından, ceza uygulamasının devam edip etmediği ve hangi durumlarda işlem yapıldığı yeniden gündeme geldi. İşte konuya ilişkin merak edilenler.

SES SİSTEMİ BULUNDURMA CEZASI KALKTI MI?

Araçlarda kullanılan ses sistemleriyle ilgili uzun süredir tartışılan uygulamaya ilişkin yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ortak hazırladığı yönetmelikle araç içi ses sistemleri, multimedya ekranları ve sürücünün görüş alanını etkileyen ekipmanlara ilişkin yeni kurallar getirildi. Peki, ses sistemi bulundurma cezası kalktı mı? İşte yeni yönetmeliğin ayrıntıları.

SES SİSTEMİ BULUNDURMA CEZASI KALKTI MI?

Hayır. Yeni düzenlemeyle ses sistemi bulundurma cezası tamamen kaldırılmadı. Ancak hangi ses sistemlerinin kullanılabileceği ve hangi durumlarda cezai işlem uygulanacağı açık şekilde yeniden tanımlandı.

Yönetmeliğe göre araç üreticisinin orijinal donanımları korunurken, belirlenen teknik standartlara uygun ilave ses sistemlerinin kullanımı mümkün olacak. Standartların dışına çıkan sistemler veya çevreyi rahatsız edecek şekilde kullanılan ses sistemleri ise cezai yaptırımla karşılaşabilecek.

SES SİSTEMLERİ İÇİN YENİ STANDARTLAR NELER?

Yeni yönetmelik kapsamında araçlarda ilave hoparlör, amplifikatör ve subwoofer kullanımına belirli sınırlar getirildi.

Buna göre araçların bagaj bölümünde en fazla bir adet 45 Hz subwoofer ile bir adet 300 watt amplifikatör bulundurulabilecek. Bu sınırların aşılması veya araçta birden fazla sistem bulunması halinde sürücüler hakkında işlem uygulanabilecek.

SESİN DIŞARI TAŞMASI HALİNDE CEZA UYGULANACAK

Yönetmelikte yalnızca ses sisteminin varlığı değil, kullanım şekli de esas alındı. Araç içerisindeki müziğin dışarı taşarak çevrenin huzur ve sükûnunu bozması durumunda sürücülere Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari işlem uygulanacak.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de yaptığı açıklamada, cezai işlem uygulanabilmesi için sesin araç dışına taşarak çevreyi rahatsız ettiğinin somut şekilde tespit edilmesi ve kayıt altına alınması gerektiğini belirtti.

SÜRÜCÜ GÖRÜŞÜNÜ ENGELLEYEN EKİPMANLARA SINIRLAMA

Yeni düzenleme yalnızca ses sistemlerini değil, sürücünün görüş alanında bulunan ekipmanları da kapsıyor. Buna göre fabrika çıkışlı donanımlar hariç, sürücünün görüş alanındaki aksesuarların yüksekliği direksiyon veya gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi geçemeyecek.

Ön cama monte edilen telefon tutucuları ve araç kameraları ise görüşü engellememesi şartıyla kullanılabilecek.

SEYİR HALİNDE VİDEO İZLEMEK YASAK

Yönetmelik kapsamında seyir sırasında sürücünün görüş alanındaki ekranlardan video veya televizyon yayını izlemesi de yasaklandı. Buna karşılık navigasyon sistemleri, park destek ekranları, araç içi ve dışı kameralar ile araç ayarlarının yapıldığı ekranlar bu yasak kapsamına alınmadı.

YENİ DÜZENLEMENİN AMACI NE?

Bakanlıklar tarafından hazırlanan yönetmeliğin amacı, araç içi teknoloji kullanımına ilişkin belirsizlikleri ortadan kaldırmak, uygulama birliğini sağlamak ve trafik güvenliğini artırmak olarak açıklandı. Yeni kurallarla hem sürücülerin haklarının korunması hem de çevreyi rahatsız eden uygulamaların önüne geçilmesi hedefleniyor.