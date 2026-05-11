Ses sistemi bulundurma cezası kalktı mı?

Ses sistemi bulundurma ve yüksek desibelli müzik yayınına yönelik cezaların kaldırılıp kaldırılmadığına dair iddialar gündemde yer almaya devam ediyor. Trafik denetimlerinde uygulanan yaptırımların değişip değişmediği konusunda belirsizlik sürerken, sürücüler “ses sistemi cezası kalktı mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor.

SES SİSTEMİ CEZASI KALKTI MI?

Karayolları Trafik Kanunu’nun 72. maddesi kapsamında araçlarda yüksek sesle müzik dinlemek ve standart dışı ses sistemleri kullanmak yasak olmaya devam ediyor. Son düzenlemelere göre Karayolları Trafik Kanunu içerisinde herhangi bir ceza kaldırılması söz konusu değil. Aksine, 27 Şubat 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle birlikte cezaların daha da ağırlaştırıldığı belirtiliyor.

TRAFİKTE SES SİSTEMİ KULLANIMINA SIKI DENETİM

Yeni uygulamalar kapsamında sadece polis tutanakları değil, EDS kameraları ve desibel ölçüm cihazları da delil olarak kabul ediliyor. Araçlarda kamunun huzurunu bozacak şekilde ses sistemi kullanımı tespit edildiğinde para cezası uygulanırken, araçların teknik uygunluk taşımaması durumunda trafikten men edilmesi de mümkün hale geliyor.

2026 GÜNCEL SES SİSTEMİ CEZALARI

Güncel düzenlemeye göre standart dışı ses sistemi bulundurmanın cezası 21.000 TL’ye kadar çıkarken, çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik dinlenmesi durumunda 3.000 TL ceza uygulanıyor. Ayrıca bu sistemlerin araçta bulunması bile ceza sebebi sayılıyor ve araçlar 30 gün trafikten men edilebiliyor.

TEKRAR EDEN İHLALLERDE DAHA AĞIR YAPTIRIM

Aynı ihlalin bir yıl içinde üç kez tekrarlanması halinde her seferinde 20.000 TL’nin üzerinde para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 30 gün süreyle el konuluyor. Bu uygulama, trafik güvenliğini artırmayı ve kamu huzurunu korumayı amaçlıyor.

DEZENFORMASYON PAYLAŞIMLARINA YAKIN TAKİP

Yetkililer, trafik cezalarıyla ilgili yanlış bilgi ve dezenformasyon yayan sosyal medya hesaplarının takip edildiğini açıkladı. Karayolları Trafik Kanunu değişiklikleri üzerinden yanlış yönlendirme yapan içerik üreticileri hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edilirken, vatandaşların yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması gerektiği vurgulandı.