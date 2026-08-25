Servet Koçak'ın oğulları kimdir? Recai ve Necati Koçak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Türkiye’nin tanınan ailelerinden Koçak ailesinde miras gündemi, Servet Koçak’ın 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Servet Koçak’ın oğulları Recai ve Necati Koçak hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler merak edilirken, iki kardeşin anneleriyle yaşadığı hukuki süreç ve miras anlaşmazlığı da araştırılıyor. Recai Koçak ve Necati Koçak kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizde...

RECAİ VE NECATİ KOÇAK KİMDİR?

Recai Koçak ve Necati Koçak, 10 Mayıs 2026'da 89 yaşında hayatını kaybeden Servet Koçak'ın oğullarıdır. İki kardeş, annelerinin ölümünün ardından açılan vasiyetnameyle gündeme geldi. Servet Koçak, 12 Ocak 2022 tarihinde hazırladığı vasiyetnamesinde Recai ve Necati Koçak'ı mirasından çıkardığını açıkladı.

Recai Koçak ayrıca annesinin ölümünün kendisi ve kardeşi Necati'den gizlendiğini öne sürerek kız kardeşi Naciye Koçak hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu başvurunun ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SERVET KOÇAK OĞULLARINI MİRASINDAN MEN Mİ ETTİ?

Evet. Servet Koçak, vasiyetnamesinde oğulları Recai ve Necati Koçak'ı mirasından çıkardığını açıkça belirtti. Koçak ayrıca oğullarının vefatından sonra kendi yanına defnedilmesine de rıza göstermediğini vasiyetnamesine yazdı.

NEDEN?

Servet Koçak, vasiyetnamesinde oğullarının kendisine karşı evlatlık görevlerini yerine getirmediğini, fiziksel ve manevi şiddet uyguladığını ve kendisini vesayet altına almaya çalıştığını ileri sürdü. Ayrıca Recai Koçak'ın kendisine kalan mirası ve kendisine verilen mal varlığını tükettiğini, Denizli'deki fabrikayı iflas ettirdiğini ve ortaya çıkan borçların kendisi ile kızı Naciye tarafından ödendiğini iddia etti.

Koçak, oğulları tarafından açıldığını belirttiği vesayet süreci nedeniyle de zor durumda kaldığını, hastanelere gitmek zorunda bırakıldığını ve mal varlığı üzerinde tedbir uygulanmaya çalışıldığını öne sürdü. Bu gerekçeler doğrultusunda iki oğlunu mirastan çıkardığını belirtti.

OLAY NEDİR?

Servet Koçak'ın 10 Mayıs 2026'da vefat etmesinin ardından İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, 12 Ocak 2022 tarihli vasiyetnamesini açarak mirasçılara tebliğ etti. Vasiyetnamenin ortaya çıkmasıyla Koçak'ın iki oğlunu mirasından çıkardığı ve cenazesinde yanına defnedilmelerini istemediği öğrenildi.

Öte yandan Recai Koçak, annesinin ölümünün kendisinden ve kardeşi Necati'den gizlendiğini öne sürerek kız kardeşi Naciye Koçak hakkında suç duyurusunda bulundu. Vasiyetnamenin açılmasının ardından Recai Koçak bu kez kendisi ve ailesinin takip edildiğinden şüphelendiğini belirterek Naciye Koçak hakkında uzaklaştırma talep etti ve mahkeme tarafından 45 günlük uzaklaştırma kararı verildi.

Vasiyetnamenin hukuki geçerliliği ve mirastan çıkarma işleminin sonuçları ise ayrıca hukuki değerlendirmeye tabi olacak. Saklı pay hakkı bulunan mirasçıların belirli koşullarda dava açabilmesi mümkün olabiliyor.