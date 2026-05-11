Son dönemin en çok konuşulan magazin başlıklarından biri olan Zeynep Bastık’ın özel hayatı, özellikle Serkay Tütüncü ile anılmasıyla dikkat çekmektedir. Popüler şarkıcı Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü arasındaki ilişki, sosyal medya ve magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştır. Peki, Serkay Tütüncü kimdir? Zeynep Bastık'ın sevgilisi Serkay Tütüncü kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? Detaylar...

SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Serkay Tütüncü, Türk televizyon ve dijital platform projelerinde yer alan başarılı oyunculardan biridir. 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir’in Tire ilçesinde dünyaya gelen Serkay Tütüncü, Arnavut kökenli bir ailenin çocuğudur. Eğitim hayatını Celal Bayar Üniversitesi’nde tamamlamıştır.

Profesyonel kariyerine sporla başlayan Tütüncü, uzun yıllar futbol oynamış ve Göztepe, İzmirspor ve Alaçatıspor gibi takımlarda forma giymiştir. Futbol kariyerinin ardından oyunculuğa yönelmiş ve kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden biri olmuştur.

Oyunculuk kariyerindeki yükselişi, farklı projelerdeki başarılı performanslarıyla dikkat çekmiştir. Hem televizyon dizilerinde hem de dijital platform yapımlarında yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

SERKAY TÜTÜNCÜ KAÇ YAŞINDA?

1991 doğumlu olan Serkay Tütüncü, 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

SERKAY TÜTÜNCÜ NERELİ?

Serkay Tütüncü, İzmir’in Tire ilçesinde doğmuştur. Ege Bölgesi’nde büyüyen oyuncu, köken olarak Arnavut bir aileden gelmektedir.

SERKAY TÜTÜNCÜ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Serkay Tütüncü’nün oyunculuk kariyeri, 2018 yılında başlamış ve kısa sürede birçok önemli projeyle devam etmiştir. Yer aldığı diziler ve yapımlar, onun ekranlardaki başarısını pekiştirmiştir.

Televizyon Dizileri

İnsanlık Suçu (2018) – Gökhan Gökdemir

Afili Aşk (2019-2020) – Volkan Çekerek

Bay Yanlış (2020) – Ozan Dinçer

Masumiyet (2021) – İlker Ilgaz

Kusursuz Kiracı (2022) – Yakup Ortaç

Kirli Sepeti (2023-2024) – Kahraman Demir

Sandık Kokusu (2024-2025) – Kıvanç Yurt

Dijital Platform Projeleri

Hayaller ve Hayatlar (2022) – Alaz (Başrol)

Yarışma ve Programlar

Survivor 2016 – Yarışmacı

Survivor Panorama (2017)

Para Bende – Sunucu

Bekar Erkeğin Rehberi (2020) – Konuk

Arda ile Omuz Omuza (2022)

Ege Mavisi (2023)

Serkay Tütüncü, özellikle “Afili Aşk”, “Masumiyet” ve “Sandık Kokusu” gibi yapımlarda canlandırdığı karakterlerle geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştır. Hem drama hem de romantik komedi türlerindeki performanslarıyla dikkat çekmiştir.