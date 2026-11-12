Serhat Öztaşdelen hangi takımda oynuyor, Serhat Öztaşdelen hangi takımlarda oynadı, Serhat Öztaşdelen kimdir?

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Serhat Öztaşdelen, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da forma giyiyor. Altınordu altyapısından yetişen genç kaleci, gösterdiği performansla ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrıldı. İşte Serhat Öztaşdelen hakkında merak edilen tüm detaylar.

SERHAT ÖZTAŞDELEN HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Serhat Öztaşdelen, Kocaelispor'un kalesini koruyor. Genç kaleci, 2025 yılında Altınordu'dan Kocaelispor'a transfer oldu.

SERHAT ÖZTAŞDELEN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola 10 yaşında Altınordu altyapısında başlayan Serhat Öztaşdelen, İzmir ekibinin genç takımlarında forma giydikten sonra A takıma yükseldi. Altınordu'da birkaç sezon forma giyen kaleci, 2025 yılında Kocaelispor'a transfer oldu. Haziran 2026'da adı Beşiktaş ile de anılan genç kaleci, kariyerini Kocaelispor'da sürdürüyor.

Serhat Öztaşdelen futbolculuk kariyerinde forma giydiği takımlar şöyle:

Altınordu (altyapı)

Altınordu

Kocaelispor (2025-)

SERHAT ÖZTAŞDELEN KİMDİR?

Serhat Öztaşdelen, Türk futbolunun gelecek vaat eden genç kalecilerinden biri. Genç milli takımlarda 18 Yaş Altı, 20 Yaş Altı ve 21 Yaş Altı seviyelerinde forma giyen Serhat, Kocaelispor'daki performansıyla A Milli Takım'ın aday kadrosuna girdi.

SERHAT ÖZTAŞDELEN KAÇ YAŞINDA?

9 Aralık 2004 doğumlu olan Serhat Öztaşdelen, 21 yaşında.

SERHAT ÖZTAŞDELEN NERELİ?

Serhat Öztaşdelen, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde doğdu.

SERHAT ÖZTAŞDELEN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Serhat Öztaşdelen, kaleci olarak görev yapıyor. Yaklaşık 1,87 metre boyundaki genç file bekçisi, hava toplarında ve bire birlerde etkili bir profil çiziyor.

SERHAT ÖZTAŞDELEN MİLLİ TAKIMA ÇAĞRILDI MI?

Evet, Serhat Öztaşdelen, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer aldı. A Milli Takım, 12 Kasım Perşembe günü saat 20.00'de İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırlayacak. Ay yıldızlılar, 15 Kasım Pazar günü saat 22.45'te ise Bordeaux'da Fransa ile karşılaşacak.