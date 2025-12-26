Serhat Ölmez kimdir, neden gözaltına alındı? Serhat Ölmez kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

Türk futbolunu derinden sarsan yasa dışı bahis soruşturması yeni bir evreye girdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran operasyonda, aralarında futbolcular, spor yöneticileri ve farklı meslek gruplarından kişilerin bulunduğu 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınanların aralarında yer alan Serhat Ölmez kimdir, neden gözaltına alındı? Serhat Ölmez kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SERHAT ÖLMEZ KİMDİR?

Serhat Ölmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda yasa dışı bahis soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden biridir. Resmi kayıtlara ve soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre Serhat Ölmez'in mesleği büro işçisidir.

Kamuoyuna açık kaynaklarda ve resmi açıklamalarda, Serhat Ölmez'in sporculuk, kulüp yöneticiliği ya da futbol camiasında bilinen bir pozisyona sahip olduğuna dair herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Soruşturma kapsamında isminin geçmesi, tamamen yürütülen adli süreç ve mali incelemeler çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Bu aşamada Serhat Ölmez hakkında paylaşılan bilgiler, savcılık ve emniyet birimlerinin resmi tespitleriyle sınırlıdır.

SERHAT ÖLMEZ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Serhat Ölmez'in gözaltına alınma nedeni, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve "Futbolda Bahis Soruşturması" olarak bilinen kapsamlı dosya ile bağlantılıdır. Savcılığın yaptığı resmi açıklamada, soruşturmanın;

MASAK raporları

Banka hesap hareketleri

Yasal bahis sitelerinden alınan veriler

Açık kaynak araştırmaları

HTS (iletişim trafiği) analizleri

gibi çok yönlü deliller doğrultusunda derinleştirildiği belirtilmiştir.

Bu kapsamda Serhat Ölmez'in de, şüpheli finansal işlemler ve soruşturma konusu suç iddialarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişiler arasında yer aldığı ifade edilmiştir. Ancak altı özellikle çizilmelidir ki, gözaltı kararı suçluluk anlamına gelmemekte, tamamen adli sürecin bir parçası olarak uygulanmaktadır.

Soruşturma dosyasında Serhat Ölmez'e atfedilen iddiaların detayları, soruşturmanın gizliliği nedeniyle kamuoyuyla paylaşılmamıştır.

SERHAT ÖLMEZ KAÇ YAŞINDA?

Serhat Ölmez'in yaşıyla ilgili olarak, savcılık açıklamaları, emniyet kaynakları ya da kamuoyuna açık resmi belgelerde herhangi bir bilgi yer almamaktadır.

SERHAT ÖLMEZ NERELİ?

Serhat Ölmez'in doğum yeri ya da memleketine ilişkin de şu aşamada doğrulanmış herhangi bir resmi bilgi bulunmamaktadır.