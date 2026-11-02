Sergio Conceiçao kimdir, kaç yaşında, nereli? Fenerbahçe’nin gündemindeki teknik direktörün kariyeri

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Sergio Conceiçao, 15 Kasım 1974’te Portekiz’in Coimbra kentinde doğan deneyimli bir teknik direktör. Futbolculuk kariyerinde Porto, Lazio, Inter ve Parma gibi kulüplerde forma giyen Conceiçao, teknik direktörlükte en parlak dönemini Porto’da geçirdi ve burada yedi sezonda 11 kupa kazandı. Milan ve Al-Ittihad’ı da çalıştıran Portekizli teknik adam, haziran ayından bu yana kulüpsüz bulunuyor. Fenerbahçe’den ise Conceiçao’nun göreve getirildiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İşte Sergio Conceiçao’ya dair bilinenler.

SERGIO CONCEIÇAO KİMDİR?

Tam adı Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição olan Sergio Conceiçao, futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerinde Avrupa’nın önemli kulüplerinde görev almış Portekizli bir futbol adamı. Fiziksel mücadeleyi, yüksek tempolu oyunu ve rakibe yoğun baskıyı ön planda tutan oyun anlayışıyla tanınıyor.

SERGIO CONCEIÇAO KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sergio Conceiçao, 15 Kasım 1974’te Portekiz’in Coimbra kentinde dünyaya geldi. Portekizli teknik adam, 2 Kasım 2026 itibarıyla 51 yaşında ve 15 Kasım’da 52 yaşına girecek.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde sağ kanat oyuncusu olarak görev yapan Conceiçao, Portekiz’de başladığı kariyerinde Porto forması giydi. İtalya’da Lazio, Inter ve Parma’da oynayan Portekizli futbolcu, kariyerinin ilerleyen döneminde Belçika’da Standard Liège, Yunanistan’da PAOK ve Kuveyt’te Qadsia formalarını giydi. Conceiçao, Portekiz Milli Takımı’nda da uzun yıllar forma giydi ve Euro 2000’de Almanya’ya attığı üç golle hafızalara kazındı.

SERGIO CONCEIÇAO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Teknik direktörlük kariyerine 2012’de Olhanense’de başlayan Conceiçao, ardından Académica, Braga, Vitória Guimarães ve Fransa’nın Nantes takımlarında görev yaptı. Portekizli teknik adam, 2017-2024 yılları arasında Porto’yu çalıştırdı. Aralık 2024’te İtalya’nın Milan takımının başına geçen Conceiçao, Ekim 2025’te ise Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile anlaştı.

SERGIO CONCEIÇAO KAÇ KUPA KAZANDI?

Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupa kazandı. Portekizli teknik adam, Porto’da geçirdiği yedi sezonda Portekiz Ligi şampiyonlukları başta olmak üzere 11 kupa kazanarak kulüp tarihinin en başarılı teknik direktörleri arasına adını yazdırdı. Conceiçao, Milan’da ise 2025 İtalya Süper Kupası’nı kazandı.

AL-ITTIHAD’DAN NEDEN AYRILDI?

Sergio Conceiçao, Ekim 2025’te göreve getirildiği Al-Ittihad’da 2025-2026 sezonunu tamamladı. Suudi Arabistan ekibi sezonu ligde beşinci sırada bitirdi. Al-Ittihad, 2 Haziran 2026’da yaptığı resmi açıklamayla Conceiçao’nun sözleşmesinin sona erdirildiğini duyurdu. Portekizli teknik adam, bu tarihten bu yana herhangi bir kulüpte görev yapmıyor.

SERGIO CONCEIÇAO FENERBAHÇE’YE Mİ GELİYOR?

2 Kasım 2026 tarihli haberlere göre Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör adayları arasında Sergio Conceiçao’yu ön plana aldı. Sarı-lacivertli yönetimin Portekizli teknik adamla anlaşma sağladığı ve kendisini görüşmeler için İstanbul’a davet ettiği öne sürüldü. Ancak Fenerbahçe’den, Conceiçao’nun göreve getirildiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE’DE SON DURUM

Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın istifasının ardından takımı geçici olarak yardımcı antrenör Dirk Kuyt’a emanet etti. Sarı-lacivertliler, 4 Kasım Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’u ağırlayacak. Yeni teknik direktörün kim olacağı, yönetimin yapacağı resmi açıklamayla netlik kazanacak.

ÖZEL HAYATI

Sergio Conceiçao, futbol ailesinin başında yer alıyor. Portekizli teknik adamın oğulları da futbolla ilgileniyor; oğlu Francisco Conceição da profesyonel futbolcu olarak kariyerini sürdürüyor.