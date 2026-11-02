Sergio Conceiçao kaç kupa kazandı? Sergio Conceiçaosergio hangi takımda teknik direktör, hangi takımları çalıştırdı?

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Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao'nun kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Porto'da kazandığı şampiyonluklar ve kupalarla dikkat çeken deneyimli teknik adamın toplam kupa sayısı, daha önce görev yaptığı takımlar ve son olarak hangi kulüpte çalıştığı merak ediliyor.

SERGIO CONCEIÇAO KAÇ KUPA KAZANDI?

Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupa kazandı. Portekizli çalıştırıcı, bu başarıların 11'ini Porto'nun başında elde ederken Milan ile de bir kupa sevinci yaşadı.

Conceiçao'nun kazandığı kupalar şöyle:

Porto ile kazandığı 11 kupa:

3 Portekiz Ligi şampiyonluğu

4 Portekiz Kupası

3 Portekiz Süper Kupası

1 Portekiz Lig Kupası

Milan ile kazandığı 1 kupa:

- 1 İtalya Süper Kupası

Portekizli teknik adam, Porto'da 2017-2024 yılları arasında görev yaptığı dönemde kulübün önemli başarılarına imza attı. Milan'ın başında ise 2025 yılında İtalya Süper Kupası'nı kazandı.

SERGIO CONCEIÇAO HANGİ TAKIMDA TEKNİK DİREKTÖR?

Sergio Conceiçao, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ı çalıştırdı. Kulüp, 2 Haziran 2026 tarihinde Portekizli teknik adamla sözleşme ilişkisinin sona erdiğini duyurdu. Bu nedenle Conceiçao, 2 Kasım 2026 itibarıyla herhangi bir takımda resmen görev yapmıyor.

SERGIO CONCEIÇAO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Portekiz temsilcisi Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, farklı ülkelerde birçok takımda görev yaptı.

Portekizli teknik adamın çalıştırdığı takımlar ve görev dönemleri şöyle:

Olhanense: 2012-2013

Academica Coimbra: 2013-2014

Braga: 2014-2015

Vitoria Guimaraes: 2015-2016

Nantes: 2016-2017

Porto: 2017-2024

Milan: 2024-2025

Al-Ittihad: 2025-2026

Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinin en uzun dönemini Porto'da geçirdi. Portekiz ekibinin başında 368 resmi karşılaşmaya çıkan çalıştırıcı, maç başına 2,29 puan ortalaması yakaladı.

SERGIO CONCEIÇAO'NUN FENERBAHÇE'YE GELDİ Mİ?

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarının sürdüğü dönemde Sergio Conceiçao ismi ön plana çıktı. Son olarak Al-Ittihad'da görev yapan Portekizli çalıştırıcıyla anlaşma sağlandığı yönündeki haberlerin ardından gözler resmi açıklamaya çevrildi.