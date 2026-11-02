Sergio Conceiçao kaç kupa kazandı? Sergio Conceiçaosergio hangi takımda teknik direktör, hangi takımları çalıştırdı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında gösterilen Sergio Conceiçao'nun kariyeri ve kazandığı kupalar gündeme geldi. Porto ve Milan gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde görev yapan Portekizli çalıştırıcının kaç kupa kazandığı, hangi takımları çalıştırdığı ve şu anda hangi takımda görev yaptığı merak ediliyor. Peki, Sergio Conceiçao kaç kupa kazandı? Sergio Conceiçaosergio hangi takımda teknik direktör, hangi takımları çalıştırdı? Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında adı geçen Portekizli çalıştırıcı Sergio Conceiçao'nun kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Porto'da kazandığı şampiyonluklar ve kupalarla dikkat çeken deneyimli teknik adamın toplam kupa sayısı, daha önce görev yaptığı takımlar ve son olarak hangi kulüpte çalıştığı merak ediliyor.
SERGIO CONCEIÇAO KAÇ KUPA KAZANDI?
Sergio Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinde toplam 12 kupa kazandı. Portekizli çalıştırıcı, bu başarıların 11'ini Porto'nun başında elde ederken Milan ile de bir kupa sevinci yaşadı.
Conceiçao'nun kazandığı kupalar şöyle:
Porto ile kazandığı 11 kupa:
3 Portekiz Ligi şampiyonluğu
4 Portekiz Kupası
3 Portekiz Süper Kupası
1 Portekiz Lig Kupası
Milan ile kazandığı 1 kupa:
- 1 İtalya Süper Kupası
Portekizli teknik adam, Porto'da 2017-2024 yılları arasında görev yaptığı dönemde kulübün önemli başarılarına imza attı. Milan'ın başında ise 2025 yılında İtalya Süper Kupası'nı kazandı.
SERGIO CONCEIÇAO HANGİ TAKIMDA TEKNİK DİREKTÖR?
Sergio Conceiçao, son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad'ı çalıştırdı. Kulüp, 2 Haziran 2026 tarihinde Portekizli teknik adamla sözleşme ilişkisinin sona erdiğini duyurdu. Bu nedenle Conceiçao, 2 Kasım 2026 itibarıyla herhangi bir takımda resmen görev yapmıyor.
SERGIO CONCEIÇAO HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?
Teknik direktörlük kariyerine 2012 yılında Portekiz temsilcisi Olhanense'de başlayan Sergio Conceiçao, farklı ülkelerde birçok takımda görev yaptı.
Portekizli teknik adamın çalıştırdığı takımlar ve görev dönemleri şöyle:
Olhanense: 2012-2013
Academica Coimbra: 2013-2014
Braga: 2014-2015
Vitoria Guimaraes: 2015-2016
Nantes: 2016-2017
Porto: 2017-2024
Milan: 2024-2025
Al-Ittihad: 2025-2026
Conceiçao, teknik direktörlük kariyerinin en uzun dönemini Porto'da geçirdi. Portekiz ekibinin başında 368 resmi karşılaşmaya çıkan çalıştırıcı, maç başına 2,29 puan ortalaması yakaladı.
SERGIO CONCEIÇAO'NUN FENERBAHÇE'YE GELDİ Mİ?
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışlarının sürdüğü dönemde Sergio Conceiçao ismi ön plana çıktı. Son olarak Al-Ittihad'da görev yapan Portekizli çalıştırıcıyla anlaşma sağlandığı yönündeki haberlerin ardından gözler resmi açıklamaya çevrildi.