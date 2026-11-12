Sergen Yalçın Kenan Yıldız'a ne dedi, Sergen Yalçın Kenan Yıldız olayı nedir?

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Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Kenan Yıldız'ın yıldız olarak nitelendirilmesine karşı çıkarak "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok" demişti. Yalçın, başka bir değerlendirmesinde de Kenan Yıldız'ın Arda Güler ile aynı seviyede olmadığını savunmuştu. İşte Sergen Yalçın ile Kenan Yıldız olayına ilişkin merak edilenler.

SERGEN YALÇIN KENAN YILDIZ'A NE DEDİ?

Sergen Yalçın'ın milli futbolcular hakkındaki en sert değerlendirmelerinden biri Kenan Yıldız'a yönelikti. Genç futbolcunun kamuoyunda yıldız olarak gösterilmesine itiraz eden Yalçın, "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok" ifadelerini kullanmıştı. Yalçın'ın bu sözleri, o dönemde de futbolseverler arasında büyük tartışmaya neden olmuştu.

SERGEN YALÇIN KENAN YILDIZ OLAYI NEDİR?

Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın teknik direktörlüğüne getirilmesi ve ilk aday kadrosunu açıklaması, yorumculuk dönemindeki sözlerinin yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Yalçın'ın Kenan Yıldız hakkında söyledikleri, sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı. Futbolseverler, milli takımın yeni hocasının geçmişte genç yıldız hakkında yaptığı bu yorumu tartışmaya açtı.

SERGEN YALÇIN KENAN YILDIZ'I ARDA GÜLER İLE KIYASLADI MI?

Evet, Sergen Yalçın başka bir değerlendirmesinde Kenan Yıldız'ı Arda Güler ile kıyaslamıştı. Yalçın, Kenan Yıldız'ın Arda Güler ile aynı seviyede bir oyuncu olmadığını savunmuştu. Bu değerlendirme de iki genç yeteneğin taraftarları arasında uzun süre konuşulmuştu.

SERGEN YALÇIN NE ZAMAN MİLLİ TAKIM HOCASI OLDU?

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından ilk aday kadrosunu 6 Kasım'da açıkladı. 26 kişilik kadro, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de oynanacak Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da oynanacak Fransa maçları için belirlendi. Kadronun açıklanmasının ardından Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde milli futbolcular hakkında söyledikleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

SERGEN YALÇIN HANGİ FUTBOLCULARI ELEŞTİRDİ?

Sergen Yalçın'ın yorumculuk döneminde eleştirdiği tek isim bu değildi. Yalçın; Kenan Yıldız, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Semih Kılıçsoy, Cengiz Ünder, Oğuzhan Özyakup, Emre Mor, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi birçok milli futbolcu hakkında da dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Kenan Yıldız: "Kenan'da hiçbir yıldız özelliği yok."

Arda Güler: "Sadece 1 gol atmakla olmaz o maçlarda."

Ferdi Kadıoğlu: "Ferdi de Premier Lig için düz bir oyuncu."

Semih Kılıçsoy: "Semih çok büyütüldü, çok büyütüldü. O kadar büyütülecek bir oyuncu değil bir defa."

Cengiz Ünder: "Cengiz Ünder yıldız oyuncu olmayacak."

Oğuzhan Özyakup: "Oğuzhan yıldız değil."

Emre Mor: "Emre çok iyi oyuncu değil."

Hakan Çalhanoğlu: "Hakan'ın savunması o kadar iyi değil."

Orkun Kökçü: "6 numarada sana ihtiyacım yok benim. Bana sorun çözecek oyuncu lazım."

Barış Alper Yılmaz: "Barış Alper Yılmaz, normalin çok gerisinde."

Yunus Akgün: "Yunus Akgün çok formsuz."