Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci'ye ne dedi, İrfan Can Kahveci olayı nedir?

Sergen Yalçın'ın geçmişte İrfan Can Kahveci hakkında yaptığı olumsuz bir eleştiri bulunmuyor. Olay, Yalçın'ın açıkladığı aday kadroda yer almayan İrfan Can'ın gol sevincinin, Yalçın'ın teknik direktörlük döneminde gündem olan bir görüntüsüne benzetilmesiyle başladı. İrfan Can Kahveci ise iddialara yanıt vererek gol sevincinin Sergen Yalçın'la hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. İşte olaya ilişkin tüm ayrıntılar.

SERGEN YALÇIN İRFAN CAN KAHVECİ'YE NE DEDİ?

Sergen Yalçın'ın yorumculuk ya da teknik direktörlük döneminde İrfan Can Kahveci hakkında yaptığı olumsuz bir değerlendirme bulunmuyor. Yalçın, A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçları öncesinde açıkladığı 26 kişilik aday kadroya İrfan Can Kahveci'yi dahil etmedi. Yalçın'ın deneyimli futbolcuyu neden kadroya almadığına ilişkin özel bir açıklaması olmadı.

İRFAN CAN KAHVECİ OLAYI NEDİR?

İrfan Can Kahveci'nin attığı golün ardından yaptığı sevinç, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu. Futbolcunun sevinç hareketi, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlük yaptığı dönemde bir maçın sonunda soyunma odasına giderken ceplerini kontrol ettiği görüntüyü hatırlattı. Sosyal medyada "Sigara, çakmak, telefon kontrolü" şeklinde anılan bu görüntüye benzeyen sevinç, milli takım kadrosuna alınmayan İrfan Can'ın Yalçın'a ince bir göndermesi olarak yorumlandı.

İRFAN CAN KAHVECİ SERGEN YALÇIN'A GÖNDERME Mİ YAPTI?

İrfan Can Kahveci, sosyal medyadaki iddiaların ardından açıklama yaparak gol sevincinin Sergen Yalçın'la ilgili olmadığını söyledi. Deneyimli futbolcu, "Formda ve iyiyim. Milli Takım'a davet gelmeyince üzüldüm, bu yalan değil ama gol sevincimde Sergen Hoca'yla ilgili hiçbir şey yapmadım. Hiçbir alakası yok." dedi.

İRFAN CAN KAHVECİ'DEN SERGEN YALÇIN AÇIKLAMASI

İrfan Can Kahveci, açıklamasının devamında Sergen Yalçın'a duyduğu saygıyı dile getirdi. Kahveci, "Sergen Hoca, sevdiğim ve saygı duyduğum bir isim. Birebir tanıdığım bir isim. Yanlış anlaşılmasın. Milli Takım, Sergen Hocamız ile ilk maçlarına çıkacak. İnşallah başarılı olurlar. Milli bayrak, o forma her şeyin üstündedir. İnşallah başarılar diliyorum, hem hoca ekibine hem oyuncu kardeşlerime." ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN KAHVECİ MİLLİ TAKIMDA NEDEN YOK?

İrfan Can Kahveci, Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı 26 kişilik aday kadroda yer almadı. Yalçın'ın deneyimli futbolcuyu kadroya almama nedenine ilişkin bir açıklaması bulunmuyor. İrfan Can, milli takıma çağrılmadığı için üzüldüğünü ancak milli takıma başarılar dilediğini söyledi.

SERGEN YALÇIN NE ZAMAN MİLLİ TAKIM HOCASI OLDU?

Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından ilk aday kadrosunu 6 Kasım'da açıkladı. 26 kişilik kadro, UEFA Uluslar Ligi'nde 12 Kasım'da İzmir'de oynanacak Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da oynanacak Fransa maçları için belirlendi. Kadronun açıklanmasının ardından Yalçın'ın yorumculuk yaptığı dönemde milli futbolcular hakkında söyledikleri sosyal medyada yeniden gündeme geldi.