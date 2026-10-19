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Sergen Yalçın evli mi, eşi kim? Sergen Yalçın'ın kaç çocuğu var?

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Sergen Yalçın evli mi, eşi kim? Sergen Yalçın'ın kaç çocuğu var?
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Sergen Yalçın’ın özel hayatı, futbol kariyerinin yanı sıra merak edilen konular arasında yer alıyor. Deneyimli teknik adamın evlilik durumu, eşinin olup olmadığı ve çocuk sahibi olma konusundaki açıklamaları araştırılıyor. Peki, Sergen Yalçın evli mi, eşi kim? Sergen Yalçın'ın kaç çocuğu var? Detaylar...

Sergen Yalçın'ın özel hayatı, futbolculuk döneminden bu yana merak edilen konular arasında yer alıyor. Kariyeri boyunca ilişkileriyle magazin basınında da gündeme gelen deneyimli teknik adamın evlilik ve çocuk sahibi olma konusundaki açıklamaları dikkat çekiyor. Peki,  Sergen Yalçın evli mi, eşi kim? Sergen Yalçın'ın kaç çocuğu var? Detaylar haberimizde.

SERGEN YALÇIN EVLİ, Mİ EŞİ KİM?

Sergen Yalçın, 53 yaşına kadar evlenmedi. Futbolculuk yıllarından itibaren özel hayatıyla gündeme gelen Yalçın, farklı ilişkileriyle magazin basınında yer alsa da evlilik kararı almadı. Deneyimli teknik adam, geçmişte katıldığı bir televizyon programında evlilik düşüncesine uzak olmadığını ifade etti.

Yalçın, söz konusu açıklamasında istediği birlikteliği kuramadığını belirterek hayatının bu döneminde neden evlenmediğine ilişkin düşüncelerini paylaştı. Evliliğe tamamen kapalı olmadığını dile getiren deneyimli teknik adamın açıklamaları, özel hayatına ilişkin merak edilen konular arasında yer aldı.

SERGEN YALÇIN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Sergen Yalçın'ın çocuğu bulunmuyor. Deneyimli teknik adam, 2022 yılında Candaş Tolga Işık'ın sunduğu programda çocuk sahibi olma isteğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Baba olmayı istediğini ifade eden Yalçın, gelecekte çocuk sahibi olma düşüncesini de paylaştı.

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