Sercan Yıldırım kimdir? Eski Bursasporlu golcü Şirince'de ne yapıyor?

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Sercan Yıldırım, ekim ayının son günlerini İzmir'deki tarihi Şirince köyünde geçirdi. Hasır şapkalı, uzun örgülü saçlı fotoğrafları 3 Kasım 2026'da magazin sayfalarına taşındı. Futbol oynadığı yıllarda kısa saçla bilinen eski golcü, paylaşımına "Hayatı akışına bıraktım" notunu düştü.

SERCAN YILDIRIM ŞİRİNCE'DE NE YAPIYOR?

Sercan Yıldırım, İstanbul'un temposundan uzaklaşmak için Şirince'de tatil yaptı. Sosyal medyadaki paylaşımında doğayı, zeytin ağaçlarını ve güneşi çok sevdiğini yazdı; cadılar bayramını da orada geçirdiğini anlattı. Gözlüğünü kaybettiği için tatilin biraz tadının kaçtığını söyledi ve Şirince'ye teşekkür etti.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, Bursaspor altyapısından çıkan eski milli futbolcu ve Survivor yarışmacısı. Forvet oynadı, hızı ve top sürmesiyle tanındı. 2008-2009 sezonunda 9 numaralı formayla 35 maçta 14 gol attı. Bursaspor'un 2009-2010 sezonunda kazandığı Süper Lig şampiyonluğunda kadrodaydı ve 2010-2011 Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Rangers'a gol attı. A Milli Takım'a da çağrıldı.

Futbolu 2020'de bıraktı. Ardından Bursa'ya yerleşti ve bir futbol okulu açtı.

SERCAN YILDIRIM KAÇ YAŞINDA?

Sercan Yıldırım 36 yaşında. 5 Nisan 1990'da doğdu.

SERCAN YILDIRIM NERELİ?

Sercan Yıldırım Bursalı. Bursa'da doğdu, futbola 7 yaşındayken Bursaspor'un altyapısında başladı.

SERCAN YILDIRIM HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Sercan Yıldırım, 2007-2008 sezonunda Bursaspor'un A takımına yükseldi. 2011'de yaklaşık 3 milyon euro ve Musa Çağıran karşılığında beş yıllık sözleşmeyle Galatasaray'a transfer oldu.

Galatasaray onu 2013'te Sivasspor'a kiraladı, ardından Şanlıurfaspor'a gitti. Kiralık olarak Bursaspor'a döndü, 2014-2015 sezonunu Balıkesirspor'da 31 maçta 8 gol ve 10 asistle geçirdi. 2015-2016'da yeniden Bursaspor'a geldi ve kulüp bonservisini aldı. 2019'da Giresunspor'la yarım sezonluk sözleşme imzaladı ama resmi maça çıkmadan ayrıldı; aynı yıl Fatih Karagümrük'e geçti.

SERCAN YILDIRIM SURVIVOR'A KAÇ KEZ KATILDI?

Sercan Yıldırım, Survivor'a üç kez katıldı. İlk kez 2020'de yarıştı ve son sekize kaldı. 2022'de Survivor All Star kadrosundaydı, mart ayında elendi. 2026 sezonunda da adadaydı.