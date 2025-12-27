Son günlerde sosyal medyada yayılan bir iddia, ünlü sosyal medya fenomeni ve organizatör Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu yönündeydi. Peki, Sercan Yaşar itirafçı oldu mu? Sercan Yaşar kimdir? Avukatı açıkladı! Detaylar...

SERCAN YAŞAR İTİRAFÇI MI OLDU?

Sercan Yaşar'a yönelik itirafçı olduğu yönündeki iddialar, sosyal medyada geniş bir yankı uyandırdı. Ancak, Yaşar'ın avukatı İbrahim Atakan Sert, bu iddiaları yalanlayarak kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama yaptı. Avukatı aracılığıyla yapılan açıklamada, Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olduğu iddialarının tamamen asılsız olduğu ifade edilmiştir. Yaşar'ın tahliye kararının, adli kontrol şartıyla verildiği, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı vurgulanmıştır.

SERCAN YAŞAR KİMDİR?

Sercan Yaşar, eğlence sektörü ve organizasyonlar alanında tanınan bir isimdir. Uzun yıllardır çeşitli büyük markaların lansman projelerinde yer alan Yaşar, organizasyonlar düzenleyerek sektördeki adını duyurmuştur. Sosyal medya fenomeni olarak da bilinen Yaşar, genellikle eğlenceli içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Kariyerine işletmeci olarak devam eden Yaşar, birçok projeye imza atmıştır. Hakkında son dönemdeki suçlamalarla birlikte gündeme gelen Yaşar, geçtiğimiz günlerde yaşadığı hukuki süreçle ilgili bir açıklama yaptı.