Seray Kaya kimdir? Seray Kaya kaç yaşında, nereli, sevgilisi kimdir?

Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Seray Kaya, yer aldığı diziler ve canlandırdığı karakterlerle geniş bir hayran kitlesine sahip olmaya devam ediyor. Başarılı oyuncunun hayatı ve özel yaşamı da magazin gündeminde sıkça araştırılıyor. Seray Kaya'nın yaşı, memleketi, kariyer yolculuğu ve sevgilisi olup olmadığına ilişkin merak edilen tüm detaylar vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte Seray Kaya hakkında merak edilenler...

SERAY KAYA KİMDİR?

Seray Kaya, Türk oyuncu ve eski kuafördür. Televizyon dünyasında rol aldığı dizilerle tanınan Kaya, özellikle dramatik yapımlardaki başarılı performanslarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır.

SERAY KAYA KAÇ YAŞINDA?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

SERAY KAYA NERELİ?

Seray Kaya, İstanbul doğumludur. Ailesinin kökeni Tokat'a dayanmaktadır.

SERAY KAYA'NIN KARİYERİ

Seray Kaya, oyunculuk kariyerine başlamadan önce uzun yıllar kuaförlük yaptı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alarak televizyon sektörüne adım attı. İlk olarak çeşitli dizilerde rol alan Kaya, asıl çıkışını 2017 yılında yayınlanan Kadın dizisinde canlandırdığı Şirin Sarıkadı karakteriyle yaptı.

Başarılı oyuncu daha sonra Kuruluş Osman, Mahkum ve Bir Küçük Gün Işığı gibi yapımlarda rol aldı. Performansıyla dikkat çeken Seray Kaya, televizyon ve dijital projelerde yer almaya devam ederek kariyerini sürdürmektedir.