Seray Kaya diziden ayrılıyor mu, Kızılcık Şerbeti Başak ölüyor mu?

Seray Kaya diziden ayrılıyor mu sorusu da Başak'ın hikâyesindeki dramatik gelişmelerle birlikte sosyal medyada sıkça sorulmaya başlandı. Karakterin sağlık durumunun ağırlaşması, bazı izleyicilerde Başak'ın hikâyeden çıkarılacağı yönünde tahminlere yol açtı. Ancak yapım cephesinden Seray Kaya'nın Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Başak'ın Fatih ile evliliği nasıl ilerleyecek? Tüm detaylar haberimizde…

KIZILCIK ŞERBETİ BAŞAK ÖLÜYOR MU?

Kızılcık Şerbeti'nde Başak'ın hayatını kaybedeceğine ilişkin bir gelişme şu ana kadar dizide yer almadı. Karakterin yaşadığı sağlık sorunları ve zorlu tedavi süreci, izleyiciler arasında Başak'ın ölüp ölmeyeceğine dair farklı iddiaların konuşulmasına neden oldu. Ancak Başak'ın hikâyesinin nasıl bir yöne evrileceği, yeni bölümlerde netlik kazanacak.

SERAY KAYA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Başak karakterine hayat veren Seray Kaya'nın Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ne yapım şirketinden ne de oyuncudan bu yönde bir duyuru geldi. Bu nedenle Seray Kaya'nın diziden ayrılacağı yönündeki iddiaların doğrulanmış bir dayanağı bulunmuyor.

BAŞAK'IN HASTALIĞI NE?

Kızılcık Şerbeti'nde Başak, son bölümlerde yaşadığı sağlık sorunlarını ve tedavi sürecini çevresinden gizlemeyi tercih etti. Karakterin hastalığının ayrıntıları ve ne kadar ciddi olduğu dizide adım adım işlenirken, Başak'ın bu süreçte aldığı kararlar hikâyenin merkezine yerleşti. Fatih'in doktor kontrolünde Başak'ın yanında olması ise ikili arasındaki ilişkinin seyrine dair yeni soru işaretleri doğurdu.

BAŞAK VE FATİH'İN EVLİLİĞİ NE OLACAK?

Başak'ın sağlık durumunu Fatih'ten saklaması, çiftin evliliğinin geleceğini de belirsiz hale getirdi. Başak'ın gerçeği Fatih'e ne zaman ve nasıl açıklayacağı, Fatih'in bu durumu öğrendiğinde nasıl bir tepki vereceği, yeni bölümlerin en çok beklenen gelişmeleri arasında yer alıyor. Ünal ailesinin yaşadığı iflas ve köşkün el değiştirmesiyle zaten zor bir dönemden geçen Fatih için Başak'ın hastalığı, yeni bir sınav anlamına geliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Dizinin son tanıtımında Ünal ailesinin köşkü kaybetmesi, Abdullah'ın yaşadığı sağlık krizi ve Ömer'in otelinde yaşanan zehirlenme olayı öne çıkmıştı. Yeni bölümlerde Başak'ın hikâyesinin yanı sıra Abdullah'ın sağlık durumu ve Ünal ailesinin içindeki çatışmaların nasıl şekilleneceği de merak ediliyor.

KIZILCIK ŞERBETİ HANGİ KANALDA?

Kızılcık Şerbeti, Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanları ve geçmiş bölümleri, Show TV'nin resmi internet sitesi ve kanalın dijital platformları üzerinden izlenebiliyor.