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Serap Belovacıklı kimdir, ne dedi? Ümit Özlale'nin eşi Serap Belovacıklı kaç yaşında, nereli?

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Serap Belovacıklı kimdir, ne dedi? Ümit Özlale'nin eşi Serap Belovacıklı kaç yaşında, nereli?
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Gazeteci ve televizyon sunucusu Serap Belovacıklı hakkında sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle adli soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtilirken Belovacıklı'nın söz konusu paylaşımında kullandığı ifadeler de gündeme geldi. Peki, Serap Belovacıklı kimdir, ne dedi? Ümit Özlale'nin eşi Serap Belovacıklı kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı hakkında, sosyal medya paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Gelişmenin ardından Serap Belovacıklı'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve eşi de merak konusu oldu. Peki, Serap Belovacıklı kimdir, ne dedi? Ümit Özlale'nin eşi Serap Belovacıklı kaç yaşında, nereli? Detaylar...

SERAP BELOVACIKLI NE DEDİ?

Sözcü TV sunucusu Serap Belovacıklı hakkında, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın, halkın bir kesimini aşağılama suçlaması kapsamında TCK 216/2 maddesi uyarınca resen başlatıldığı öğrenildi.

Belovacıklı'nın söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandığı belirtildi:

“Aç köpek gibi sürünmeye devam edin hepiniz. Bunlar size az bile yapıyor. Geberin açlıktan hepinizin parasıyla defa sürsünler. Sığır sürüsü”

SERAP BELOVACIKLI KİMDİR?

Serap Belovacıklı, 1984 yılında Bursa'da doğan Türk gazeteci, televizyon sunucusu ve haber spikeridir. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun olan Belovacıklı, meslek hayatı boyunca farklı medya kuruluşlarında görev yaptı.

Gazetecilik kariyerinde Habertürk, Akşam, Posta, Haber Global, TV100 ve Sözcü TV gibi medya kuruluşlarında muhabir, editör ve sunucu olarak çalışan Belovacıklı, televizyon haberciliği alanındaki görevleriyle tanınıyor.

Belovacıklı, hakkında başlatılan soruşturma ve sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

SERAP BELOVACIKLI'NIN EŞİ KİM?

Serap Belovacıklı, siyasetçi Ümit Özlale ile evlidir. Ümit Özlale'nin Yeni Parti milletvekili olduğu belirtilirken, Belovacıklı'nın eşiyle ilgili bu bilgi de kamuoyunda merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

SERAP BELOVACIKLI KAÇ YAŞINDA?

1984 doğumlu olan Serap Belovacıklı, 2026 yılı itibarıyla 42 yaşındadır. 

SERAP BELOVACIKLI NERELİ?

Serap Belovacıklı, Bursa doğumludur. 1984 yılında Bursa'da dünyaya gelen Belovacıklı, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde eğitim aldı ve meslek hayatını gazetecilik alanında sürdürdü.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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