Şener Şen'in başrolde olduğu, yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan tren istasyonu şefi Mesudiyeli Mesut karakterinin hikâyesinin anlatıldığı 'Milyarder'
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde sorulan sorular, izleyicilerin dikkatini çekiyor. Şener Şen'in başrolde olduğu, yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan tren istasyonu şefi Mesudiyeli Mesut karakterinin hikâyesinin anlatıldığı "Milyarder" adlı filmin çekimleri nerede yapılmıştır?

Yarışmanın son bölümündeki sorular, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Yarışmacıdan gelecek cevabı sabırsızlıkla bekleyen izleyiciler, aynı anda doğru yanıtı bulmak için araştırma yapma ihtiyacı hissediyor. Program, izleyicilere interaktif ve öğretici bir deneyim yaşatıyor. Onlar da yarışmacının yerine kendini koyarak cevap arıyor. Peki, Şener Şen'in başrolde olduğu, yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan tren istasyonu şefi Mesudiyeli Mesut karakterinin hikâyesinin anlatıldığı "Milyarder" adlı filmin çekimleri nerede yapılmıştır?

A: Çanakkale'nin Çan ve Biga ilçelerinde

B: Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçelerinde

C: Ordu'nun Mesudiye ve Fatsa ilçelerinde

D: Sakarya'nın Sapanca ve Adapazarı ilçelerinde

Cevap: 

Şener Şen'in canlandırdığı "Mesudiyeli Mesut" karakteriyle hafızalara kazınan, 1986 yapımı "Milyarder" filminin çekimleri, Muğla'nın bir ilçesi olan Sapaca köyündeki (bugünkü adıyla Sapaca Mahallesi) tren istasyonunda gerçekleştirilmiştir.

?Filmle ilgili bu mekan seçimine dair bazı önemli detaylar şunlardır:

?İstasyon: Filmdeki hayali "Mesudiye" istasyonu, aslında Muğla'nın merkeze bağlı Sapaca Tren İstasyonu'dur.


KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Türkiye'nin en heyecan verici ve büyük ödüllü bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, atv'de izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor! Toplam 13 sorudan oluşan bu çekişmeli yarışmada, tüm engelleri aşarak son soruyu doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru 5.000 ?,

• 7. soru ise 50.000 ? değerinde.

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru yanıtladığınız sorunun karşılığını alarak yarışmayı tamamlarsınız.

Büyük ödüle ulaşmak için strateji, bilgi ve soğukkanlılık gerektiren bu yarışma, izleyenlere de unutulmaz anlar yaşatıyor!

