Şener Şen'in 'Ne Olacak Şimdi filminde 'Yaz Kızım... torba çimento, ... kamyon çakıl, ... tane kapı, ... repliğinde sırasıyla boşluklara ne gelmelidi

Beyazıt Öztürk'ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz'la Joker, her bölümde yöneltilen sorularla izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Programda sorulan dikkat çekici sorular, yayın sonrası izleyiciler arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Şener Şen'in "Ne Olacak Şimdi filminde "Yaz Kızım... torba çimento, ... kamyon çakıl, ... tane kapı, ... repliğinde sırasıyla boşluklara ne gelmelidir?

250-20-15

200-20-15

200-20-10

100-20-10

Cevap: 200-20-15
BEYAZ'LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ'LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz'la Joker'de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL'lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
