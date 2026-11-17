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Semiramis Pekkan'ın yaşı 78. Ajda Pekkan'ın kız kardeşi olan şarkıcı ve oyuncu, 30 Eylül 1948'de İstanbul'da doğdu.

Pekkan bu hafta Gökhan Çınar'ın Katarsis programına konuk oldu. Yeşilçam oyuncusu Fikret Hakan'la yaptığı ilk evliliği ve kaybettiği oğlunu anlattı.

SEMİRAMİS PEKKAN KAÇ YAŞINDA?

Semiramis Pekkan 78 yaşında; bu yaşa 30 Eylül 2026'da girdi. Pekkan ailesinin en küçük çocuğu. Babası subay, annesi ev hanımıydı.

SEMİRAMİS PEKKAN FİKRET HAKAN İLE NE KADAR EVLİ KALDI?

Semiramis Pekkan, Fikret Hakan'la 1963'te evlendi ve evlilik aynı yıl, üç ay kadar sonra bitti. Pekkan, Hakan'ı ilk kez 15 yaşındayken Galatasaray Adası'nda gördüğünü daha önce anlatmış, bu evlilik için "zorla oldu" demişti. Çift, Sarıyer Belediyesi'nde dostça ayrıldı.

Katarsis'te bu evliliğe yeniden dönen Pekkan, Hakan'ın kendisine hiç el kaldırmadığını söyledi. Programda Ercüment Karacan'la 18 yıl süren birlikteliğinden de söz etti: oğlunu kaybettikten sonra Karacan'da oğlunu gördüğünü, bunun aralarına mesafe koyduğunu anlattı.

SEMİRAMİS PEKKAN KİMDİR?

Semiramis Pekkan, sinemaya 1964'te Tunç Başaran'ın yönettiği Kara Memed ile başladı. Ardından Nuh'un Gemisi (1966) ve Yaprak Dökümü (1967) gibi filmlerde oynadı. 1965-1966 sezonunda Meydan Sahnesi'nde konuk oyuncu olarak sahneye çıktı.

Müzik kariyeri 1968'de başladı. 1970'lerde Columbia, Odeon ve Kervan Plak etiketleriyle üç albüm yayımladı, 1968-1975 arasında çok sayıda 45'lik çıkardı ve iki Altın Plak aldı. Evlenince sahneyi bıraktı. Uzun aradan sonra 2022'de "Bana Yalan Söylediler" şarkısını yeniden kaydetti, 2024'te "Unutamadım" adlı teklisi çıktı.

2004'teki Hint Okyanusu depremi ve tsunamisi sırasında Tayland'ın Phuket Adası'ndaki evinde tatildeydi ve felaketten sağ kurtuldu.

SEMİRAMİS PEKKAN'IN ÇOCUKLARI KİM?

Semiramis Pekkan'ın iki oğlu oldu. 1978'de evlendiği Ercüment Karacan'dan 1979'da Emir dünyaya geldi; Emir beş yaşındayken lösemi nedeniyle hayatını kaybetti. Pekkan ile Karacan 1986'da boşandı.

Pekkan 1987'de Hint iş insanı Gulu Lalvani ile evlendi. Bu evlilikten oğlu Zoran oldu. Çift 1996'da boşandı ama yaklaşık on beş yıl daha birlikte yaşadı.

SEMİRAMİS PEKKAN NE KANSERİ OLDU?

Semiramis Pekkan akciğer kanseri tedavisi gördü. Köpeğini gezdirirken düştükten sonra yaptırdığı kontrollerde akciğerinde kitle bulundu. Kemoterapisinin bittiğini Nisan 2026'da gökyüzüne balon bıraktığı bir videoyla duyurdu.