Semiha Deniz öldü mü, Semiha Deniz kimdir, kaç yaşında, nereli, çocuğu var mı? Semiha Deniz olayı nedir?

İnternette en çok aranan isimlerden biri haline gelen Semiha Deniz hakkında kullanıcılar "Semiha Deniz öldü mü, kimdir, kaç yaşında, nereli ve çocuğu var mı?" sorularına yanıt arıyor. Sosyal medya ve arama motorlarında hızla yayılan bu iddiaların ardından Semiha Deniz'in yaşamı, kariyeri ve özel hayatına dair bilgiler yeniden gündeme geldi. İşte Semiha Deniz hakkında merak edilen tüm detaylar.

SEMİHA DENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?

33 yaşındaki Semiha Deniz'in iki çocuk annesi olduğu öğrenildi. Genç kadının bir süredir eşiyle boşanma aşamasında olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden Deniz'in ailesi ve yakınları büyük bir acı yaşarken, olay kısa sürede kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Edinilen bilgilere göre Semiha Deniz, 14 yaşındaki kızını okuldan almak için okul çevresine geldiği sırada saldırıya uğradı. Sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda başından vurulan genç kadın ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Semiha Deniz hayatını kaybetti.

SEMİHA DENİZ OLAYI NEDİR?

Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırı motosikletli bir kişi tarafından gerçekleştirildi. Olayı gören mahalle sakinlerinden biri saldırının çok hızlı gerçekleştiğini belirterek, motosikletten inen kişinin peş peşe ateş ettiğini söyledi.

Tanık anlatımlarına göre saldırgan üç el ateş etti ve kurşunlardan biri doğrudan Semiha Deniz'in başına isabet etti. Genç kadın olay yerinde bilincini kaybederek yere yığılırken, saldırgan yeniden motosiklete binerek hızla uzaklaştı.

Görgü tanıkları saldırganın olay yerinden ayrılmadan önce tehdit içeren sözler söylediğini de ifade etti.

OLAYIN OKUL SAATİNE DENK GETİRİLDİĞİ İDDİASI

Olayı gören bir diğer mahalle sakini ise saldırının planlı olabileceğini düşündüklerini dile getirdi. İddialara göre saldırgan, Semiha Deniz'in kızını okuldan alma saatini biliyordu ve saldırıyı tam o saatlerde gerçekleştirdi.

Görgü tanıkları, olay sırasında çevrede büyük bir kalabalığın oluştuğunu ve insanların panik içinde olduğunu söyledi. Saldırganın kaçmasının ardından bazı vatandaşların peşine düştüğü, kısa süre sonra ise güvenlik güçlerinin olay yerine geldiği öğrenildi.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Mahallede yaşayan başka bir tanık ise Semiha Deniz'in eşiyle boşanma sürecinde olduğunu iddia etti. Tanığın aktardığına göre okul çevresinde kısa bir tartışma yaşandıktan sonra saldırgan silahını çıkararak genç kadına ateş etti.

Olayın ardından saldırganın kısa süreliğine geri dönerek kadının durumuna baktığı da iddialar arasında yer aldı. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde Semiha Deniz'in hareketsiz şekilde yerde yattığı ifade edildi.

Genç yaşta hayatını kaybeden iki çocuk annesi Semiha Deniz'in ölümü, bir kez daha kadın cinayetleri konusunu gündeme taşıdı. Olayla ilgili soruşturma ise devam ediyor.