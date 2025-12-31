Semicenk kimdir, kaç yaşında, evli mi, bekar mı Kim Milyoner Olmak İster 2026 Yılbaşı konuğu Semicenk kaç TL kazandı, kaçıncı soruya kadar geldi?

Kim Milyoner Olmak İster'in 2026 Yılbaşı özel bölümünde yer alan konuk Semicenk hakkında merak edilenler. Semicenk kimdir, kaç yaşında, evli mi, bekar mı? Yarışmada ne kadar para kazandı ve kaçıncı soruya kadar geldi? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde.

SEMİCENK KİMDİR?

Semicenk sahne adıyla tanınan başarılı sanatçı, 7 Ekim 1998 tarihinde Sinop'un Boyabat ilçesinde dünyaya geldi. Genç yaşına rağmen müzik dünyasında kısa sürede dikkat çeken Semicenk, güçlü sesi ve duygusal yorumlarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

GERÇEK ADI VE AİLE KÖKENİ

Ünlü şarkıcının gerçek adı Cenk Baş'tır. Aile kökeniyle de merak edilen Semicenk'in annesi Adanalı, babası ise aslen Orduludur. Farklı kültürlerin etkisi, sanatçının müzikal bakış açısına da yansımaktadır.

O SES TÜRKİYE İLE GELEN TANINIRLIK

Semicenk, 2019 yılında TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasına katılarak ilk kez geniş kitleler tarafından tanındı. Yarışmadaki performansıyla jüri üyelerinin beğenisini kazanan genç yetenek, Hadise'nin takımına seçilmeyi başardı.

MÜZİK KARİYERİNDE YÜKSELİŞ

O Ses Türkiye deneyiminin ardından müzik kariyerine profesyonel olarak devam eden Semicenk, yayımladığı şarkılarla dijital platformlarda büyük ilgi gördü. Özellikle duygusal temalı eserleriyle dinleyicilerin beğenisini kazanan sanatçı, son yılların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

SEMİCENK KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE KAÇ TL KAZANDI?

Semicenk henüz Kim Milyoner Olmak İster sahnesine çıkmadı.