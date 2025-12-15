Sema Bekmez Murat Göğebakan'ı aldattı mı, kiminle aldattı?

Murat Göğebakan'ın hayatının son dönemlerinde yaşadığı sağlık problemleriyle birlikte, özel yaşamına dair tartışmalar da dikkat çekti. Özellikle evliliğinin bitiş sürecine ilişkin dile getirilen ihanet söylemleri, sanatçının sevenleri tarafından yakından takip edildi. Sema Bekmez'in Murat Göğebakan'ı aldatıp aldatmadığı ve bu iddiaların kimle ilişkilendirildiği, yıllar sonra bile yanıt aranan sorular arasında bulunuyor.

SEMA BEKMEZ HAKKINDA ORTAYA ATILAN ALDATMA İDDİALARI

Murat Göğebakan'ın kanser tedavisi gördüğü dönemde, eşi Sema Bekmez'in genç bir basketbolcu olduğu öne sürülen Doğan Deniz Yiğit ile ilişki yaşadığı iddiaları gündeme geldi. Kamuoyuna yansıyan söylemlerde, Bekmez'in bu süreçte sanatçıyı yalnız bıraktığı ileri sürüldü. Göğebakan, yaşanan bu durumun kendisini derinden etkilediğini ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını farklı zamanlarda dile getirmişti.

MURAT GÖĞEBAKAN'IN İHANET SONRASI SÖZLERİ

Murat Göğebakan, yaşadığı bu sürecin ruhsal olarak kendisini çok yıprattığını çeşitli röportaj ve açıklamalarında paylaştı. Hastalıkla mücadele ettiği dönemde eşinden gördüğünü söylediği davranışların, fiziksel rahatsızlığından daha ağır geldiğini ifade etti. Sanatçı, bu yaşananların kendisinde derin bir kırgınlık ve öfke yarattığını açık sözlerle dile getirirken, annesi Hatice Göğebakan da oğlunun psikolojik olarak bu süreçten olumsuz etkilendiğini belirtmişti.

MURAT GÖĞEBAKAN'IN YAŞADIĞI MANEVİ VE MADDİ SIKINTILAR

Göğebakan, evliliğinde yaşanan sorunların ardından yalnızca duygusal değil, maddi anlamda da zor bir dönemden geçtiğini anlatmıştı. Eşinin evi terk ettiğini ve birçok eşyayı da beraberinde götürdüğünü belirten sanatçı, bu durumun hem kendisini hem de oğlunu derinden etkilediğini söylemişti.

Yaşadığı olaylardan uzaklaşmak amacıyla bir süre yurt dışına gitmeyi düşündüğünü ifade eden Göğebakan, ihaneti kabullenmenin hastalıkla mücadeleden daha zor olduğunu vurgulamıştı. Sanatçı, evliliğini kurtarmak için defalarca çaba sarf ettiğini ancak tüm girişimlerine rağmen bu birlikteliği sürdüremediğini dile getirmişti.

KAMUOYUNDA OLUŞAN TEPKİLER VE TARTIŞMALAR

İddiaların gündeme gelmesinin ardından kamuoyunda geniş çaplı tartışmalar yaşandı. Sema Bekmez'e verilen bazı ödüller ve gösterilen destek, Murat Göğebakan'ın tepkisini çekti. Sanatçı, Bekmez'in "mağdur eş" olarak görülmesinden rahatsız olduğunu ve bu algının kendisini incittiğini açıkça ifade etmişti.

SEMA BEKMEZ'İN HAYATINI KAYBETMESİ

Murat Göğebakan ile 2011 yılında yollarını ayıran Sema Bekmez, sanatçının vefatının ardından da zor bir yaşam süreci geçirdi. Bekmez, 2020 yılında şeker komasına girmesinin ardından hayatını kaybetti. 51 yaşında yaşamını yitiren Bekmez'in ölümü, yakın çevresi ve kamuoyunda üzüntüyle karşılandı.