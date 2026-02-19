Son günlerde magazin ve sosyal medya gündeminde dikkat çeken başlıklardan biri, genç rapçi Ati242 ile oyuncu Selin Şekerci arasında yaşanan "takip" olayı oldu. Özellikle X ve Instagram merkezli dijital etkileşim kültürü, basit bir takip hamlesini dahi gündemin ilk sırasına taşıyabiliyor. Peki, Selin Şekerci Ati242 olayı nedir? Selin Şekerci, Ati242 hakkında ne dedi? Detaylar haberimizde.

SELİN ŞEKERCİ ATİ242 OLAYI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde ünlü rapçi Ati242 bir takip gündemiyle dikkat çekmişti, belki denk gelmişsinizdir.

'Her Nerdeysen', 'Sönen Sigaralar', 'Keşke', 'Değişmene Rağmen' gibi şarkılarıyla kısa bir süre içerisinde büyük bir kitleye ulaşan Ati242'nin ünlü oyuncu Selin Şekerci'yi takibe aldığı hemen fark edilmişti.

Dijital dünyada özellikle ünlü isimlerin karşılıklı takipleri hayranlar tarafından anlık olarak tespit ediliyor. Ati242'nin Selin Şekerci'yi takibe alması da bu şekilde kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Ancak olayın asıl gündem olmasının nedeni yalnızca takip hamlesi değildi.

Selin Şekerci'ye geri dönüş için 2 saat veren Ati242, 2 saatin sonunda karşılık alamayınca takibini geri çekmişti.

Konu sosyal medyada gündem olunca da Ati242'den şu açıklama gelmişti:

"Selin Şekerci'yi karşılıklı takip etmedim fan olarak takip ettim. Twitter'a düşünce yanlış anlaşılmasın diye takibi geri çektim ama daha da yanlış anlaşıldı. Niyetim kötü değildi."

SELİN ŞEKERCİ ATİ242 HAKKINDA NE DEDİ?

Olayın sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından gözler Selin Şekerci'ye çevrildi. Ünlü oyuncu, konuyla ilgili ilk kez konuştu ve süreci nasıl gördüğünü samimi bir dille ifade etti.

Ati242'yle ilgili meseleyi gördüğünü söyleyen Selin Şekerci, şu ifadeleri kullandı:

"Gördüm. Ya ben çok sevimli buldum bu arada. Açıklamasını da çok sevimli buldum. Çok teşekkür ederim, onore oldum. Ama takibini falan görmedim bu arada. Takip etmiş takipten çıkmış kısmını tamamen önüme düşen magazin haberlerinden gördüm. Gencecik, çok tatlı, yolu açık olsun"