Haberler

Selin Geçit kimdir? Selin Geçit kaç yaşında, nereli?

Selin Geçit kimdir? Selin Geçit kaç yaşında, nereli?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Selin Geçit, son dönemde müzik dünyasında adından söz ettiren isimlerden biri oldu. Hayranlar ve müzikseverler, genç sanatçının yaşı, memleketi ve kariyer yolculuğuna dair bilinmeyenleri merak ediyor. Peki, Selin Geçit kimdir? Selin Geçit kaç yaşında, nereli?

Genç müzisyen Selin Geçit, müzik dünyasında adını hızla duyurmaya devam ediyor. Hayranları ve müzikseverler, Selin'in yaşı, memleketi ve kariyerine dair merak edilen tüm detayları araştırıyor. Selin Geçit'in sahne performansları ve yeni projeleriyle ilgili bilgiler, haberin devamında ortaya çıkıyor.

SELİN GEÇİT KİMDİR?

Selin Geçit, genç ve başarılı bir müzisyen olarak müzik dünyasında adını duyurmuş bir isimdir. Kariyerine 2010 yılında babası Selim Geçit ile birlikte YouTube üzerinden şarkılar söyleyerek başlamış ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesi kazanmıştır. İngiltere'de aldığı müzik eğitimiyle sanatsal yeteneklerini geliştiren Selin, albümlerinde Türkçe ve İngilizce sözleri harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturmuştur. 2020 yılında DJ Mahmut Orhan ile seslendirdiği "In Control" şarkısı büyük ilgi görmüş ve kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

Selin Geçit kimdir? Selin Geçit kaç yaşında, nereli?

SELİN GEÇİT KAÇ YAŞINDA?

Selin Geçit, 31 Ağustos 1998 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

SELİN GEÇİT NERELİ?

Selin Geçit'in doğum yeri kesin olarak belirtilmemekle birlikte Türkiye doğumlu olduğu bilinmektedir.

Selin Geçit kimdir? Selin Geçit kaç yaşında, nereli?

SELİN GEÇİT'İN KARİYERİ

Selin Geçit, müzik kariyerine YouTube üzerinden başlamış, İngiltere'de aldığı eğitimlerle yeteneklerini geliştirmiştir. 2020'de DJ Mahmut Orhan ile birlikte seslendirdiği "In Control" şarkısı YouTube'da 5 milyon izlenmeye ulaşarak ona geniş bir dinleyici kitlesi kazandırmıştır. Karantina döneminde çıkardığı "Gidip Gel" albümü, yaşadığı duygu karmaşasını yansıtarak dinleyicilerle buluşmuştur. Selin'in şarkıları çeşitli dillerde (Türkçe, İngilizce, Farsça, İspanyolca, Rusça, Korece, Almanca, Esperanto, Özbekçe ve Kırgızca) yayınlanmış ve farklı kültürlerden müzikseverlere hitap etmesini sağlamıştır.

Öne çıkan şarkıları:

  • In Control (Mahmut Orhan ile)
  • Gidip Gel
  • Bu Gece
  • Can You Understand Me?
  • Farkında Değildin
  • Heart In Two
  • Human Lovers
  • Hurricane
  • Ne Senle Ne Sensiz
  • Son Arzum
  • Yalancı Bahar
Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
Suudi Arabistan'da bir mağarada 7 mumyalanmış çita bulundu

Bilim dünyası şokta! Hepsi çöldeki mağaranın içinden çıkarıldı
Ünlülere yeni operasyon! 5 kişi gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! 5 gözaltı var, evinden çıkanlar dikkat çekti
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
ATV'deki akıbeti merak konusuydu: Oktay Kaynarca hakkında bomba iddia

ATV'deki akıbeti belli oldu
İbrahim Tatlıses'in veliahtı olarak görülüyordu! Küçük İbo'nun konser verdiği yere bakın

İbrahim Tatlıses'in veliahtı deniyordu! Konser verdiği yere bakın
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf