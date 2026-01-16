Selin Geçit kimdir? Selin Geçit kaç yaşında, nereli?

Genç müzisyen Selin Geçit, müzik dünyasında adını hızla duyurmaya devam ediyor. Hayranları ve müzikseverler, Selin'in yaşı, memleketi ve kariyerine dair merak edilen tüm detayları araştırıyor. Selin Geçit'in sahne performansları ve yeni projeleriyle ilgili bilgiler, haberin devamında ortaya çıkıyor.

SELİN GEÇİT KİMDİR?

Selin Geçit, genç ve başarılı bir müzisyen olarak müzik dünyasında adını duyurmuş bir isimdir. Kariyerine 2010 yılında babası Selim Geçit ile birlikte YouTube üzerinden şarkılar söyleyerek başlamış ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesi kazanmıştır. İngiltere'de aldığı müzik eğitimiyle sanatsal yeteneklerini geliştiren Selin, albümlerinde Türkçe ve İngilizce sözleri harmanlayarak kendine özgü bir tarz oluşturmuştur. 2020 yılında DJ Mahmut Orhan ile seslendirdiği "In Control" şarkısı büyük ilgi görmüş ve kariyerinde önemli bir dönüm noktası olmuştur.

SELİN GEÇİT KAÇ YAŞINDA?

Selin Geçit, 31 Ağustos 1998 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşındadır.

SELİN GEÇİT NERELİ?

Selin Geçit'in doğum yeri kesin olarak belirtilmemekle birlikte Türkiye doğumlu olduğu bilinmektedir.

SELİN GEÇİT'İN KARİYERİ

Selin Geçit, müzik kariyerine YouTube üzerinden başlamış, İngiltere'de aldığı eğitimlerle yeteneklerini geliştirmiştir. 2020'de DJ Mahmut Orhan ile birlikte seslendirdiği "In Control" şarkısı YouTube'da 5 milyon izlenmeye ulaşarak ona geniş bir dinleyici kitlesi kazandırmıştır. Karantina döneminde çıkardığı "Gidip Gel" albümü, yaşadığı duygu karmaşasını yansıtarak dinleyicilerle buluşmuştur. Selin'in şarkıları çeşitli dillerde (Türkçe, İngilizce, Farsça, İspanyolca, Rusça, Korece, Almanca, Esperanto, Özbekçe ve Kırgızca) yayınlanmış ve farklı kültürlerden müzikseverlere hitap etmesini sağlamıştır.

Öne çıkan şarkıları: