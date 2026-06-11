Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Test sonucu pozitif mi çıktı?

İstanbul’da yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında yapılan operasyon sonrası Selin Ciğerci hakkında ortaya çıkan gözaltı iddiaları kamuoyunda büyük merak uyandırdı. 22 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adı geçen Selin Ciğerci’nin kim olduğu, neden gözaltına alındığı ve uyuşturucu test sonucuna ilişkin detaylar en çok aranan konular arasında yer aldı. Son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci, sosyal medya fenomeni ve iş insanı olarak tanınan bir isimdir. Özellikle sosyal medya paylaşımları, güzellik ve kozmetik alanındaki girişimleriyle gündeme gelmiştir. Türkiye’de geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Ciğerci, zaman zaman magazin ve sosyal medya haberlerinde de yer almaktadır.

SELİN CİĞERCİ GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, gözaltına alındığı belirtilen 22 kişi arasında Selin Ciğerci’nin de bulunduğu öğrenildi. Operasyona ilişkin resmi makamlar tarafından detaylı bir açıklama yapılmadı.

SELİN CİĞERCİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Selin Ciğerci’nin, İstanbul’da yürütülen soruşturma kapsamında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak” ve “uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak” suçlamalarıyla gözaltına alındığı iddia edildi. Soruşturmanın kapsamı ve detaylarıyla ilgili resmi açıklamaların ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Operasyon kapsamında gözaltına alındığı belirtilen isimler arasında Kenan Doğulu, Beren Saat, Ozan Doğulu, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Berdan Mardini ve Enis Arıkan gibi ünlü isimler yer aldı. Toplamda 22 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun sürdüğü bildirildi.

OLAY NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 22 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü, soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.