Selim Soydan kimdir? Hülya Koçyiğit'in 58 yıllık eşi hangi takımlarda oynadı?

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Hülya Koçyiğit, pazar günü Kanal D'de Asiye Acar'ın sunduğu Pazar Gezmesi'ne konuk oldu ve 58 yıllık eşi Selim Soydan'dan söz etti. Ünlü oyuncu, eşiyle bir adada tanıştığını ve evlenme kararını annesinin sözlerinden sonra verdiğini anlattı.

Koçyiğit'i sinema seyircisi yakından tanıyor. Eşi ise 1960'ların Fenerbahçe'sinde forma giymiş, sonra federasyonda yöneticilik yapmış bir eski futbolcu.

SELİM SOYDAN İLE HÜLYA KOÇYİĞİT NASIL TANIŞTI?

Selim Soydan ile Hülya Koçyiğit, Büyükada'da tanıştı. Soydan, Fenerbahçe'nin adadaki bir otelde yaptığı kamptaydı; Koçyiğit ise arkadaşlarıyla adaya tatile gitmişti. Genç futbolcu, Yeşilçam'ın yükselen oyuncusunun peşini evlenmeyi kabul edene kadar bırakmadı.

Nikâh günü Beyoğlu'nda öyle bir kalabalık toplandı ki çift evlendirme dairesine girmekte zorlandı ve nikâh memurunun karşısına bir saat geç çıktı. Koçyiğit pazar günkü programda o günü de anlattı.

SELİM SOYDAN KİMDİR?

Selim Soydan, Fenerbahçe'de uzun yıllar oynamış eski milli futbolcu ve spor yöneticisi. Defans oyuncusu olarak forma giydi, futbolu bıraktıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'nda ve Fenerbahçe'de yöneticilik yaptı. 1968'den beri Hülya Koçyiğit ile evli.

SELİM SOYDAN KAÇ YAŞINDA?

Selim Soydan 1941 doğumlu. Eski futbolcu, 85 yaşına bu yıl giriyor.

SELİM SOYDAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Selim Soydan futbola Beşiktaş'ta başladı ve 1959-1961 arasında siyah-beyazlı formayla 22 maçta 2 gol attı. 1961'de Fenerbahçe'ye geçti; sarı-lacivertli takımda 1971'e kadar 170 maça çıktı, 22 gol kaydetti.

Fenerbahçe ile dört lig şampiyonluğu, bir Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Balkan Kupası kazandı. Avrupa kupalarında da oynadı: 1963-1964 Kupa Galipleri Kupası'nda iki maçta bir gol attı, 1968-1969'da Şampiyon Kulüpler Kupası'nda iki maça çıktı. Milli takımla 1960 Roma Olimpiyatları'ndaki futbol turnuvasına katıldı.

SELİM SOYDAN HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Selim Soydan, futbolu bıraktıktan sonra yöneticiliğe geçti. Türkiye Futbol Federasyonu yönetiminde görev aldı, Fenerbahçe'de de yönetici olarak çalıştı.

2022'de Radyospor'da konuşan Soydan, federasyon yönetiminde Fenerbahçe kökenli üç isimden biri olduğunu anlattı. Aynı yayında 1959 öncesindeki şampiyonlukların sayılmasını, Fenerbahçe'nin şampiyonluk sayısının 28 olarak kabul edilmesini savundu.

SELİM SOYDAN HÜLYA KOÇYİĞİT İLE NE ZAMAN EVLENDİ?

Selim Soydan ile Hülya Koçyiğit 5 Temmuz 1968'de evlendi. Koçyiğit'in programda andığı 58 yıl, bu nikâhtan bu yana geçen süre. Çiftin tek çocukları Gülşah Soydan 1969'da doğdu.