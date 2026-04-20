Selen Özyurt hamile mi, kaç aylık hamile? Atakan Özyurt'un eşi Selen Özyurt hamile mi, ne açıklama yaptılar?

Sosyal medyada paylaşılan son açıklama, Selen Kaldırım Özyurt ve Atakan Özyurt çiftini yeniden gündemin en çok konuşulan isimleri arasına taşıdı. “Hamile mi, kaç aylık?” soruları hızla yayılırken, yapılan sürpriz duyuru takipçileri hem heyecanlandırdı hem de merak içinde bıraktı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

SELEN ÖZYURT HAMİLE Mİ?

Evet, Selen Kaldırım Özyurt’un yaptığı açıklamaya göre ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi. “Biz yine hamileyiz” ifadeleriyle duyurduğu bu haber sosyal medyada büyük ilgi gördü ve takipçileri tarafından yoğun şekilde konuşuldu.

SELEN ÖZYURT NE AÇIKLAMA YAPTI?

Selen Kaldırım Özyurt, “Aren Ata abi oluyor” sözleriyle ikinci kez anne olacağını duyurdu. Bu açıklama, hem duygusal hem de sürpriz bir paylaşım olarak sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

SELEN ÖZYURT KİMDİR?

Selen Kaldırım Özyurt, sosyal medya içerikleriyle tanınan bir dijital içerik üreticisidir. Gazetecilik eğitimi almış, daha sonra dijital medya alanında kariyerine yön vermiştir. YouTube ve sosyal medya platformlarında vlog ve günlük yaşam içerikleri üretmektedir.

SELEN ÖZYURT KAÇ YAŞINDA?

1993 doğumlu olan Selen Kaldırım Özyurt, 2026 yılı itibarıyla 32 yaşındadır.

SELEN ÖZYURT NERELİ?

Trabzon’un Of ilçesinde doğmuştur. Karadeniz kökenli olan Özyurt, hayatının büyük bir kısmını da bu kültürün etkisiyle geçirmiştir.

SELEN ÖZYURT’UN KARİYERİ

Selen Özyurt, kariyerine gazetecilik alanında başlamıştır. Üniversite eğitimini iletişim ve gazetecilik üzerine tamamladıktan sonra dijital medya sektörüne geçiş yapmıştır. Haber editörlüğü yaptıktan sonra sosyal medyada içerik üretmeye başlamış, özellikle YouTube vlogları ve günlük yaşam içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır.

ATAKAN ÖZYURT KİMDİR?

Atakan Özyurt, “Kafalar” isimli YouTube ekibinin üyelerinden biri olarak tanınan sosyal medya fenomenidir. Ordu doğumlu olan Özyurt, Arel Üniversitesi Tıbbi Laboratuvar Bölümü mezunudur. Bilal Hancı ve Fatih Yasin ile birlikte hazırladığı eğlence içerikleriyle YouTube’da büyük bir kitleye ulaşmıştır. Ayrıca çeşitli film ve dijital projelerde de yer almıştır.