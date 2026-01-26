Son dönemde magazin ve medya gündeminde adından sıkça söz ettiren Selen Görgüzel, özellikle ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması ve adli süreçleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. Peki, Selen Görgüzel kimdir, ne iş yapıyor? Selen Görgüzel kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

SELEN GÖRGÜZEL KİMDİR?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Lise eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamlayan Görgüzel, genç yaşta medyanın içinde bulunmaya başlamıştır. Lise yıllarında Okan Bayülgen'in "Televizyon Çocuğu" programında kamera arkası part-time çalışarak televizyon sektörüne ilk adımını atmıştır.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Zirvedeki Sesler" programını sunarak ekran hayatına resmî olarak başlamıştır. Ardından Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Dumrul, Oğlum İçin, Tılsım Odası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar ve Kurtlar Vadisi gibi önemli dizilerde rol almıştır.

Selen Görgüzel, eşi Hamdi Alkan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu O Hayat Benim dizisindeki Cevriye karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. 2017 yaz sezonunda ise Türk Malı dizisi ile ekranlara gelerek hayranlarının karşısına çıkmıştır.

SELEN GÖRGÜZEL NE İŞ YAPIYOR?

Selen Görgüzel, profesyonel olarak oyunculuk yapmaktadır. Hem televizyon dizilerinde hem de çeşitli projelerde yer alarak kariyerini sürdüren Görgüzel, sektörde hem dramatik hem de komedi rollerinde dikkat çekmiş bir isimdir.

Ekran önündeki kariyerinin yanı sıra genç yaşta kamera arkası deneyimi edinen Görgüzel, televizyon sektöründe farklı yönleriyle deneyim kazanmıştır. Özellikle "O Hayat Benim" dizisindeki Cevriye rolü, onun geniş bir kitle tarafından tanınmasını sağlamıştır.

SELEN GÖRGÜZEL KAÇ YAŞINDA?

Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 doğumludur. 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

SELEN GÖRGÜZEL NERELİ?

Selen Görgüzel, İstanbul doğumludur.

SELEN GÖRGÜZEL EVLİ Mİ?

Selen Görgüzel, 18 yaşında erken yaşta bir evlilik yapmıştır. İlk evliliğini 2003 yılında sonlandıran Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı bulunmaktadır. Eşi Hamdi Alkan ile iş birliği yaptığı projelerde ekran önünde birlikte yer almış, özellikle "O Hayat Benim" dizisiyle dikkat çekmiştir.

SELEN GÖRGÜZEL NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Selen Görgüzel, 10 Ocak tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştır. Görgüzel'e, "fuhuş" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlamaları yöneltilmiştir.

12 Ocak tarihinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Selen Görgüzel'in savcılıktaki ifadesi dikkat çekmiştir. Görgüzel, tatil için Kıbrıs'a gittikleri özel uçakta uyuşturucu kullanmadığını ve kimseyi fuhuşa teşvik etmediğini belirtmiştir. Görgüzel'in savcılıktaki açıklamaları şu şekildedir:

"Ben kesinlikle bu tatilimde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim" Rabia Karaca ile özel uçakta fotoğrafı olduğunu söyleyen Görgüzel, Emel Müftüoğlu'nun kumar oynadığını ileri sürdü, "Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindim. Beni bu tatile Emel Müftüoğlu gönderdi. Emel Müftüoğlu bu tatile gittiğim için kumar oynamak için casino çipi almıştır, Murat Gülibrahimoğlu'ndan. Kıbrıs tatilimizde Murat Gülibrahimoğlu ve Emel Müftüoğlu yüksek miktarlarda kumar oynadılar. Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olay ise, Murat Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Ben kesinlikle bu tatilimde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Fuhuş için aracılıkta da bulunmadım. Aksine bu genç kızlara 'sizin burada ne işiniz var' dedim" dedi.

"Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak ben kendisinden kesinlikle para almadım. Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti olduğun bilseydim kullanmazdım. Ben kesinlikle uçaktaki kapalı odaya girmedim."

"Bu odaya Murat Gülibrahimoğlu ve diğer kızların girdiğini hatırlıyorum ancak ben bu odaya girmedim. Ben uçakta döküm sahası, para, uyuşturucu sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Ben bu uçakta kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım. Uçakta genç kızla arka odaya sıklıkla gittiğini görünce kendilerini de 'yazık değil mi kendinizi kullandırıyorsunuz' diye uyardım. Ben uçakta bulunup, sonradan görüştüğüm kişiler olmuştur, Nilüfer Batur gibi. Uçaktaki kadınların uçağa kim tarafından gönderildiği hakkında bilgim yoktur, tekrardan belirtmek isterim ki kızları sıklıkla uyarıyordum. Bana fotoğrafını gösterdiğiniz Derya Çayırgan ile 2025 yılı yaz ayında Instagram'dan konuştuğum doğrudur ancak ben bu kişiyi herhangi bir şekilde biriyle tanışması için aracılık etmedim. Derya Bodrum'da olduğunu, yalnız kaldığını ve görüşmek istediğini söylemişti ben de kendisiyle görüşmek istemedim. İfademde son olarak şunu belirtmeliyim ki ben uyuşturucu madde kullanmadım, fuhuş suçunun konusu olan yabancı bir kimseyi aracı kılarak para kazanmadım."