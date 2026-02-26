Selefi yemini nedir, ne anlama geliyor? Selefi yemini olayı nedir?

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arnavutköy'de bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere "selefi andı" okutulduğuna ilişkin görüntüler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Müdürlük tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı belirtildi. Kamuoyunda oluşan hassasiyetin ardından paylaşımın kaldırıldığı ifade edilirken, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması için müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Peki, Selefi yemini nedir? Selefi yemini ne anlama geliyor? Detaylar...

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA

"Konuya ilişkin yapılan ilk incelemede, söz konusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, daha sonra kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine ilgili paylaşımın kaldırıldığı tespit edilmiştir. Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir."

OLAYIN ARKA PLANI: "SELEFİ ANDI" İDDİASI NASIL GÜNDEME GELDİ?

Görüntülerde, erkek öğrencilere "selefi andı" olarak bilinen bir metnin toplu şekilde okutulduğu görüldü.