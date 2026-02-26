Haberler

Selefi yemini nedir, ne anlama geliyor? Selefi yemini olayı nedir?

Selefi yemini nedir, ne anlama geliyor? Selefi yemini olayı nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arnavutköy'de bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere "selefi andı" okutulduğuna ilişkin görüntülerin ortaya çıkması, eğitim sistemi ve kamu kurumlarının sorumluluk alanı konusunda yeni bir tartışma başlattı. Peki, Selefi yemini nedir? Selefi yemini ne anlama geliyor? Detaylar haberimizde..

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Arnavutköy'de bulunan Necip Fazıl Kısakürek İmam-Hatip Ortaokulu'nda öğrencilere "selefi andı" okutulduğuna ilişkin görüntüler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldığını açıkladı. Müdürlük tarafından yapılan resmi açıklamada, söz konusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı belirtildi. Kamuoyunda oluşan hassasiyetin ardından paylaşımın kaldırıldığı ifade edilirken, sürecin tüm yönleriyle aydınlatılması için müfettiş görevlendirildiği bildirildi. Peki, Selefi yemini nedir? Selefi yemini ne anlama geliyor? Detaylar...

İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN RESMİ AÇIKLAMA

"Konuya ilişkin yapılan ilk incelemede, söz konusu videonun okul idaresinin bilgisi dahilinde çekildiği ve okulun sosyal medya hesabında paylaşıldığı, daha sonra kamuoyunda oluşan hassasiyet üzerine ilgili paylaşımın kaldırıldığı tespit edilmiştir. Sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması amacıyla inceleme ve soruşturma başlatılmış olup, Müdürlüğümüzce müfettiş görevlendirilmiştir. Yürütülen inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda ortaya çıkacak tespitler doğrultusunda gerekli idari işlemler mevzuat çerçevesinde tesis edilecektir."

Selefi yemini nedir, ne anlama geliyor? Selefi yemini olayı nedir?

OLAYIN ARKA PLANI: "SELEFİ ANDI" İDDİASI NASIL GÜNDEME GELDİ?

Görüntülerde, erkek öğrencilere "selefi andı" olarak bilinen bir metnin toplu şekilde okutulduğu görüldü.

Dilara Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler

O artık vali değil: İşte kontrolü altında olacak kritik birimler
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı: Dananın kuyruğu kopacak

Altın yatırımcısını uyardı: Dananın kuyruğu kopacak, öğlene kadar...
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi

Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
'Liverpool mu Tottenham mı?' sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt

"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna verdiği yanıt bomba
Real Madrid'e Mbappe'den çok kötü haber

2 hafta sahaya adım atamayacak!
Boksör, rakibi ile fotoğraf çeken kadının yüzüne tekme attı

Boksör, rakibi ile fotoğraf çeken kadının yüzüne tekme attı