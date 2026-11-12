Selahattin Paşalı boşanıyor mu, Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı boşanıyor mu?

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İddiaların yayılmasıyla birlikte "Selahattin Paşalı boşanıyor mu?", "Lara Paşalı ile ayrıldılar mı?" ve "Menajerlik şirketi ne açıklama yaptı?" soruları merak edilmeye başlandı. İşte Selahattin Paşalı ve Lara Paşalı'nın boşanma iddialarına dair tüm detaylar.

SELAHATTİN PAŞALI BOŞANIYOR MU?

Hayır, Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı'nın boşanacağına dair iddialar doğru değil. Oyuncunun menajerlik şirketi, yaptığı yazılı açıklamayla çiftin evliliğine ilişkin ortaya atılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Selahattin Paşalı da açıklamayı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak boşanma iddialarını yalanladı.

SELAHATTİN PAŞALI BOŞANMA İDDİASI NEREDEN ÇIKTI?

Bir süredir Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı'nın evliliklerinde sorunlar yaşadığı ve boşanma kararı aldığı öne sürülüyordu. Basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden yayılan iddiaların yeniden gündeme gelmesinin ardından oyuncu cephesinden resmi açıklama yapıldı.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN BOŞANMA AÇIKLAMASI

Selahattin Paşalı'nın menajerlik şirketi, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncumuz Selahattin Paşalı'nın aile birliğine dair son günlerde üretilen asılsız iddialar, çeşitli basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları aracılığıyla da yayılarak özel hayatı hedef alan bir karalamaya dönüşmüştür.

Bugüne kadar açıklama yapılmamış olması, söz konusu iddiaların doğruluğuna işaret etmemektedir. Kamuoyuna açık bir mesleği icra etmek, kişinin özel hayatı hakkında sınırsızca söylenti üretilmesini ve bunların haber adı altında sunulmasını kabul etmesini gerektirmez.

Asılsız içeriklerin yayından kaldırılmasını ve bu iddiaların üretilmesine ve yayılmasına son verilmesini talep ediyoruz. Aksi hâlde, sorumlu kişi ve yayın kuruluşları hakkında hukuki yollara başvurulacaktır."

HUKUKİ SÜREÇ UYARISI

Menajerlik şirketi, açıklamasında boşanma iddialarını içeren asılsız haberlerin yayından kaldırılmasını talep etti. Şirket, iddiaların üretilmesi ve yayılmasına son verilmemesi halinde sorumlu kişiler ve yayın kuruluşları hakkında hukuki yollara başvurulacağı uyarısında bulundu.

SELAHATTİN PAŞALI NE ZAMAN EVLENDİ?

Selahattin Paşalı, 2022 yılında Lara Paşalı ile evlendi. Çiftin evliliği, ünlü oyuncunun hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanmıştı.

SELAHATTİN PAŞALI'NIN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Selahattin Paşalı ile Lara Paşalı'nın bir kızı bulunuyor. Çift, evlendikleri yıl olan 2022'de kızları Leyla Pera'yı kucaklarına aldı.