HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu olarak kalmaya devam ediyor. Selahattin Demirtaş tahliye oldu mu, hapisten çıkacak mı?

SELAHATTİN DEMİRTAŞ HAPİSTEN ÇIKACAK MI?

20 Kasım 2025 Perşembe itibarıyla, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hâlen cezaevinden çıkarılmadı. Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi'ndeki tutukluluğunu sürdürüyor. Avukatları tarafından tahliye talebi yeniden mahkemeye iletildi ve yapılacak değerlendirmenin nasıl sonuçlanacağı kamuoyunda yakından izleniyor.

FETİ YILDIZ'DAN AİHM KARARLARI ÜZERİNE AÇIKLAMA

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, bugün yaptığı açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin ihlal kararlarının uygulanmasına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, AİHM'in devletlerin hangi yöntemi tercih edeceğine karışmadığını, ancak başka seçenek bulunmayan durumlarda ihlalin giderilmesi için gerekli adımı açıkça gösterdiğini belirtti.

Yıldız, tutukluluk nedeniyle ortaya çıkan bir hak ihlalinin ancak ilgili kişinin serbest bırakılmasıyla ortadan kalkabileceğini ifade ederek, bu doğrultuda yapılan başvuruların makul bir süre içinde incelenmesi gerektiğini vurguladı. "Buradaki makul süre keyfi olarak uzatılacak bir zaman dilimi değildir" sözleriyle sürecin geciktirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Ayrıca Türkiye'de yargı sisteminin personel açısından bir eksiklik yaşamadığını belirten Yıldız, görev yapan 25 binin üzerinde hâkim ve savcı ile onlara destek veren geniş bir idari personel kadrosu bulunduğuna dikkat çekti.