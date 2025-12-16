Haberler

Selahattin Aydın kimdir? Selahattin Aydın kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Güncelleme:
Anahat Holding'in patronu Selahattin Aydın'ın gözaltına alınması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Aynı zamanda Gain Medya'nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Aydın hakkında yaşanan bu gelişmenin ardından, kişisel hayatı ve kariyeriyle ilgili detaylar internet kullanıcıları tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. "Selahattin Aydın kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?" soruları gündemin üst sıralarına çıktı.

Sabah saatlerinde, Gain Medya'yı da bünyesinde barındıran Anahat Holding'e yönelik yasa dışı bahis faaliyetleri ve örgüt bağlantısı iddiaları kapsamında bir operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde üç kişi gözaltına alınırken, şirketin sahibi Selahattin Aydın'ın da gözaltına alınan isimler arasında olduğu öğrenildi. Gündeme bomba gibi düşen bu olayın ardından Selahattin Aydın'ın yaşamı ve iş geçmişi merak konusu oldu.

SELAHATTİN AYDIN KİMDİR?

Selahattin Aydın, Anahat Holding A.Ş.'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak iş dünyasında faaliyet göstermektedir. Profesyonel kariyerine 1982 yılında adım atan Aydın, çalışma hayatının ilk yıllarında çeşitli kamu kurumlarında üst düzey yönetici pozisyonlarında görev aldı.

EĞİTİM HAYATI VE AKADEMİK GEÇMİŞİ

Eğitimini yurt dışında tamamlayan Selahattin Aydın, yüksek lisans eğitimini New Porty University'de tamamladı. Akademik birikimini iş hayatına entegre eden Aydın, farklı sektörlerde yöneticilik tecrübesi kazandı.

ANAHAT HOLDİNG VE SEKTÖREL FAALİYETLERİ

2022 yılında İstanbul'un Ataşehir ilçesinde merkezi bulunan Anahat Holding'i kuran Aydın, holding bünyesinde enerji, kıymetli madenler ve medya alanlarında yürütülen yatırımların yönetimini üstlenmektedir.

GAİN MEDYA'DAKİ GÖREVİ

21 Şubat 2025 tarihinde GAİN Medya'nın Anahat Holding tarafından satın alınmasının ardından Selahattin Aydın, dijital yayın platformunun Yönetim Kurulu Başkanı olarak da görev yapmaya başladı.

