Sela ne zaman, saat kaçta okunacak? 15 Temmuz Sela ne zaman okunur?

İstanbul genelinde düzenlenecek 15 Temmuz anma programları, gün boyunca farklı ilçelerde gerçekleştirilecek etkinliklerle devam edecek. Programlarda şehitler anılacak, meydanlarda demokrasi nöbetleri tutulacak ve çeşitli gösteriler düzenlenecek.

SELA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OKUNACAK?

İstanbul’daki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programlarının sonunda camilerden sela okunacak. Kent genelindeki anma etkinlikleri, meydanlarda tutulacak demokrasi nöbetleri ve duaların ardından gece saat 00.13’te okunacak selalarla sona erecek. Sultanbeyli’de de gece saatlerinde ilçedeki camilerden sela okunması programda yer alırken, Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki etkinliklerin dua ve selalarla devam edeceği bildirildi.

Bağcılar Meydanı’ndaki anma programında Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ve sela okunacak. İstanbul’un farklı noktalarında gerçekleştirilecek etkinliklerde gün boyunca şehitlik ve şehit kabri ziyaretleri yapılacak, mevlit programları düzenlenecek ve akşam saatlerinde meydanlardaki anma programlarına geçilecek. Demokrasi nöbetleriyle sürecek programlar, gece saat 00.13’te camilerden yükselecek selalarla tamamlanacak.

İSTANBUL'DA 15 TEMMUZ ETKİNLİKLERİ

Kentte 15 Temmuz Çarşamba günü düzenlenecek programlar kapsamında şehitlik ziyaretleri, mevlitler, fotoğraf sergileri, panel ve yürüyüşlerin yanı sıra meydanlarda bir dizi anma programları gerçekleştirilecek.

Demokrasi nöbetlerinin tutulacağı etkinliklerde, Kur'an-ı Kerim tilavetleri, mehter gösterileri ve ilahi dinletileri yapılacak.

İstanbul Valiliğinin programı kapsamında darbe girişiminin gerçekleştiği 15 Temmuz günü, Edirnekapı 15 Temmuz Şehitliği ziyaret edilecek. Zincirlikuyu'dan Hafıza 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü" düzenlenecek.

Valilik koordinasyonunda, İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı'nda taksi korteji yapılacak. Üsküdar ve Taksim Meydanı'nda "Sessiz Tanıklık Enstalasyonu ve Deneyim Alanı" ziyarete açılacak.

Öğle namazından önce 29 ilçede mevlit programları düzenlenecek.

Ortaköy Camisi avlusunda "Denizden Karaya 15 Temmuz" tekne korteji yapılacak. İstanbul ile Sabiha Gökçen havalimanlarında "İl Jandarma Komutanlığı 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açılacak.

Galata Kulesi ile Kız Kulesi'nde "15 Temmuz Her Yerde" temasıyla mapping gösterisi gerçekleştirilecek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü semalarında ışıklı dron gösterisi yapılacak.

Fatih Camisi ve Anıtpark'ta "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" programı düzenlenecek.