Sekizinci Aile konusu ne, Sekizinci Aile neyi anlatıyor?

Sekizinci Aile’nin konusu ve hikayesinin detayları gündemdeki yerini koruyor. İzleyiciler, “ Sekizinci Aile neyi anlatıyor?” sorusuna yanıt ararken dizinin temel hikayesini ve karakterlerin yaşadığı gelişmeleri de merak ediyor.

SEKİZİNCİ AİLE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Sekizinci Aile filmi, Basmacıgil Ailesi’nin sıradan bir hayat sürerken yaşanan gelişmeler sonucunda büyük bir güç ve servet sahibi olmasını konu alıyor. Başlangıçta havlu ve bornoz üretimi yapan aile, geliştirdikleri kurşun geçirmez içlik sayesinde kısa sürede büyük bir servete ulaşıyor. Ancak elde edilen bu güç, aile içerisinde dengelerin değişmesine ve yeni çatışmaların ortaya çıkmasına neden oluyor.

Farklı annelerden dünyaya gelen altı üvey kardeş, ailenin sahip olduğu serveti ve gücü koruyabilmek için birlikte hareket etmek zorunda kalıyor. Birbirinden oldukça farklı karakterlere sahip kardeşlerin aile işlerinin başına geçmesiyle birlikte yaşanan olaylar, hikâyenin komedi yönünü güçlendiriyor.

SEKİZİNCİ AİLE OYUNCULARI KİMLER?

Sekizinci Aile filminin oyuncu kadrosunda Türk televizyon ve sinema dünyasının sevilen isimleri bulunuyor. Yapımda Ali Atay, Haluk Bilginer, Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Erdem Şenocak, Mehmet Özgür, Cihan Talay, Melisa Döngel, Alper Baytekin ve Ercan Kesal rol alıyor.

Oyuncu kadrosunda yer alan isimler, Basmacıgil Ailesi’nin üyelerini ve hikâyede önemli yere sahip diğer karakterleri canlandırıyor. Aile içindeki ilişkiler, güç mücadeleleri ve yaşanan sıra dışı olaylar farklı karakterlerin üzerinden izleyiciye aktarılıyor.

SEKİZİNCİ AİLE KARAKTERLERİ VE OYUNCULARI

• Erol Basmacıgil – Haluk Bilginer: Basmacıgil Ailesi’nin reisi ve ailenin güçlü babasıdır.

• Melike Basmacıgil – Hazal Kaya: Basmacıgil Ailesi’nin dikkat çeken üyelerinden biridir.

• Ömer Basmacıgil – Serkan Keskin: Kendi kurduğu koroda şarkı söyleyen, antika otomobillere ilgi duyan ve sert mizacıyla öne çıkan kardeştir.

• Orhan Basmacıgil – Mehmet Özgür: Sade bir hayat yaşayan ve aklından geçenleri doğrudan söylemesiyle dikkat çeken kardeştir.

• Eren Basmacıgil – Cihan Talay: Eğlence hayatına düşkünlüğüyle öne çıkan karakterdir.

• Hasan Basmacıgil – Erdem Şenocak: Boksla ilgilenen kardeştir.

• Leon Basmacıgil – Alper Baytekin: Ailenin erkek evlatlarından biridir.

• Murat Sırdaş – Ali Atay: Hikâyede önemli bir yere sahip karakterlerden biridir.

• Dilan – Melisa Döngel: Basmacıgil Ailesi’nin hikâyesinde yer alan karakterlerden biridir.

• Akif – Çağlar Çorumlu: Hikâyenin önemli karakterleri arasında bulunur.

• Nazif – Ercan Kesal: Yapımda yer alan karakterlerden biridir.

SEKİZİNCİ AİLE FİLMİNİN HİKÂYESİNDE NELER YAŞANIYOR?

Basmacıgil Ailesi’nin hayatı, kurşun geçirmez içlik projesiyle birlikte tamamen değişiyor. Büyük bir servete kavuşan aile, sahip olduğu gücü koruyabilmek için çeşitli kararlar almak zorunda kalıyor. Ancak altı üvey kardeşin birbirinden farklı kişilikleri, aile içerisinde yaşanan sorunların giderek büyümesine yol açıyor.

Kardeşler bir yandan aile işlerini yönetmeye çalışırken diğer yandan ortaya çıkan tehditlerle mücadele ediyor. Servetin ve gücün korunması için verilen mücadelede yaşanan anlaşmazlıklar, yanlış kararlar ve beklenmedik gelişmeler hikâyeyi hareketlendiriyor.

Sekizinci Aile, aile ilişkilerini güç mücadelesi ve komedi unsurlarıyla bir araya getirerek Basmacıgil Ailesi’nin sıra dışı hikâyesini ekranlara taşıyor.