Şehit Oğuz Şahin kimdir, Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin neden şehit oldu?

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Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, görev yaptığı Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak 2 Kasım 2026 tarihinde şehit oldu. Bakanlık, yayımladığı taziye mesajında şehidin ailesine ve Türk milletine başsağlığı diledi. İşte şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'e dair bilinenler.

ŞEHİT OĞUZ ŞAHİN KİMDİR?

Oğuz Şahin, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapıyordu. Şahin, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Alparslan Hudut Karakolu'nda görevliydi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ OĞUZ ŞAHİN NEDEN ŞEHİT OLDU?

Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, Çaldıran'daki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında görev yaptığı sırada rahatsızlandı. Rahatsızlanan Şahin, 2 Kasım 2026 tarihinde şehit oldu. Bakanlığın açıklamasında Şahin'in rahatsızlığının nedenine ilişkin bir ayrıntıya yer verilmedi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin, görev yaptığı Çaldıran/Van'daki Alparslan Hudut Karakolu sorumluluk sahasında rahatsızlanarak 2 Kasım 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."

ŞEHİT OĞUZ ŞAHİN NERELİ, KAÇ YAŞINDAYDI?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in memleketi ve yaşına ilişkin bilgiler henüz açıklanmadı. Şehidin cenaze törenine ilişkin ayrıntıların da önümüzdeki saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

ŞEHİT OĞUZ ŞAHİN'İN CENAZESİ NE ZAMAN?

Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuz Şahin'in cenaze törenine ilişkin bilgiler henüz paylaşılmadı. Şehidin naaşının, düzenlenecek askeri törenin ardından memleketine gönderilerek toprağa verilmesi bekleniyor.