Şehit Binbaşı Sinan Taştekin kimdir, nereli? Şehit Sinan Taştekin kaç yaşında, cenaze töreni ne zaman?

Katar'da eğitim faaliyeti sırasında yaşanan helikopter kazası, Türkiye'yi yasa boğdu. Şehit düşen Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi.

BİNBAŞI SİNAN TAŞTEKİN KİMDİR, NERELİDİR?

Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen helikopter kazasında şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada bir Türk askeri ile birlikte iki ASELSAN teknisyeninin de hayatını kaybettiği bildirildi. Taştekin'in şahadet haberi, Isparta merkez Gülcü Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer tarafından ulaştırıldı.

Acı haberi alan aile bireylerinin büyük üzüntü yaşarken, şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı. Şehidin yakınları ve mahalle sakinleri taziye ziyaretleri için eve gelmeye başladı. Isparta Valisi Abdullah Erin de şehitler için başsağlığı mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaştı.

SİNAN TAŞTEKİN CENAZE NAMAZI NE ZAMAN, NEREDEN KALKACAK?

Şehit Hava Savunma Binbaşı Sinan Taştekin'in cenaze programına ilişkin resmi bir açıklama metinde yer almadı. Yetkililer tarafından yalnızca şehadet haberinin aileye ulaştırıldığı ve taziye sürecinin başladığı bilgisi paylaşıldı. Cenaze törenine dair detayların ilerleyen süreçte kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Kazanın ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları sonucunda helikopterin enkazına ve şehitlerin naaşlarına ulaşıldığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı, kazanın kesin nedeninin Katar makamları tarafından yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağını açıkladı.