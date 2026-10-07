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Ankara'nın Pursaklar ilçesinde uygulama noktasında kimlik kontrolü yapan polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan polis memuru Ahmet Türkoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Peki, Şehit Ahmet Türkoğlu kimdir? Polis Ahmet Türkoğlu kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar haberimizde.

AHMET TÜRKOĞLU KİMDİR?

Polis memuru Ahmet Türkoğlu, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde Karacelenören TOKİ yolu üzerindeki şok uygulama noktasında görev yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Kimlik kontrolü sırasında araçtan inen şüphelinin iki el ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Türkoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ankara Valisi Yakup Canbolat, polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıklayarak şehit olduğunu bildirdi.

Ahmet Türkoğlu'nun yaşı, memleketi ve özel hayatına ilişkin ise yetkili makamlar tarafından henüz bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle söz konusu bilgiler resmi açıklama yapılmasının ardından güncellenecektir.

POLİS AHMET TÜRKOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun kaç yaşında olduğuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Türkoğlu'nun yaşı hakkında yetkili makamlar tarafından bilgi paylaşılması halinde haberimiz güncellenecektir.

AHMET TÜRKOĞLU NERELİ?

Ahmet Türkoğlu'nun nereli olduğuna ilişkin resmi kaynaklar tarafından açıklanmış bir bilgi bulunmuyor.

AHMET TÜRKOĞLU EVLİ Mİ?

Polis memuru Ahmet Türkoğlu'nun medeni durumuna ilişkin de henüz resmi bir bilgi açıklanmadı.

KİMLİK KONTROLÜ SIRASINDA SİLAHLI SALDIRI

Olay, saat 23.20 sıralarında Karacelenören TOKİ yolu üzerindeki şok uygulama noktasında meydana geldi. Ankara Valisi Yakup Canbolat'ın verdiği bilgiye göre polis ekipleri, içerisinde üç kişinin bulunduğu bir aracı durdurdu.

Polis memuru ve gece bekçisinin araçtakilerin kimliklerini kontrol ettiği sırada arka koltukta bulunan kişi araçtan çıktı. Şüpheli, polis memuru Ahmet Türkoğlu'na iki el ateş etti.

Saldırıda ağır yaralanan Türkoğlu, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

ARAÇTA BULUNAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

Saldırının ardından araç olay yerinden kaçtı. Ankara Valisi Yakup Canbolat, araçta bulunan diğer iki kişinin daha sonra yakalandığını açıkladı.

SALDIRGANIN DURUMU AĞIR

Vali Canbolat'ın açıklamasına göre saldırıyı gerçekleştiren kişi, olayın ardından kendisini vurarak intihar girişiminde bulundu. Şüphelinin sağlık ekipleri tarafından müdahale altına alındığı ve durumunun ağır olduğu belirtildi.

Ahmet Türkoğlu'nun yaşı, nereli olduğu ve medeni durumuna ilişkin resmi bilgiler henüz paylaşılmadı. Bu bilgiler açıklandığında haber metni güncellenecektir.