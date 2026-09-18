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Sefo neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo) kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?

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Sefo neden gözaltına alındı? SON DAKİKA! Şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo) kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
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Sefo adıyla tanınan şarkıcı Seyfullah Sağır, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden biri oldu. Gelişmenin ardından Sefo'nun yaşı ve memleketi araştırılmaya başlandı. Peki, Sefo neden gözaltına alındı? Şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo) kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Detaylar haberimizde.

Şarkıcı Sefo olarak tanınan Seyfullah Sağır hakkında 18 Eylül 2026'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden biri olan Sefo'nun hayatı ve müzik kariyeri de merak konusu oldu. Peki, Sefo neden gözaltına alındı? Şarkıcı Seyfullah Sağır (Sefo) kimdir, kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim? Detaylar...

SEFO NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Seyfullah Sağır, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden biri oldu. 18 Eylül 2026 itibarıyla Sefo'nun da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler hakkında gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.

Soruşturmanın kapsamı ve Sefo hakkındaki işlemlere ilişkin verilen bilgiler bu aşamada uyuşturucu soruşturması çerçevesindeki gözaltı kararıyla sınırlı. Bu nedenle Sefo hakkında soruşturmanın sonucuna ilişkin herhangi bir değerlendirme yapmak için mevcut bilgilerin dışında bir veri bulunmuyor.

ŞARKICI SEYFULLAH SAĞIR (SEFO) KİMDİR?

Sefo adıyla tanınan şarkıcının gerçek adı Seyfullah Sağır'dır. 16 Mart 1998'de Samsun'da dünyaya gelen sanatçı, özellikle "Bilmem Mi?" şarkısıyla geniş kitleler tarafından tanındı.

Sefo, sanatçı kariyeri boyunca "Tutsak", "Derdi Ne?", "Başa Sar", "Isabelle", "Affettim" ve "Kördüğüm" gibi çalışmalar yayımladı. "Bilmem Mi?" ise sanatçının geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan çalışmalarından biri oldu.

SEFO KAÇ YAŞINDA?

16 Mart 1998 doğumlu olan Seyfullah Sağır, 18 Eylül 2026 itibarıyla 28 yaşındadır.

SEFO NERELİ?

Sefo'nun doğum yeri Samsun'dur. Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998'de Samsun'da dünyaya gelmiştir. Bazı biyografi kaynaklarında ailesinin Trabzon'un Araklı ilçesiyle bağlantısı bulunduğu da aktarılmaktadır.

SEFO SEVGİLİSİ KİM?

Sefo yakın zamanda Çağla Boz ilebirliktelik yaşadı.

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